Luchtmacht stuurt F-35’s naar Japan

Vijf F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht vertrekken later deze maand via de VS naar Japan voor een gezamenlijke oefening met bondgenoten. Van 20 maart tot en met 3 april trainen de Nederlandse toestellen samen met Japanse en Amerikaanse eenheden. Ook gaat een A330 MRTT mee.

Strategische oefening

Tijdens de oefening ligt de nadruk op het samenwerken tussen verschillende systemen en het uitwisselen van informatie. Volgens de Luchtmacht helpt dit om de tactieken en procedures tussen de deelnemende landen beter op elkaar af te stemmen. Voor Nederland is het ook een kans om ervaring op te doen met langdurige operaties buiten Europa. Voor de Nederlandse luchtmacht is dit de eerste oefening op Japanse bodem. Ook een Amerikaanse eenheid op de basis in Misawa neemt deel.

Misawa Air Base

De gezamenlijke oefening vindt plaats vanaf Misawa Air Base, een strategische luchtmachtbasis in het noorden van Honshū. De basis wordt zowel door de Japan Air Self-Defense Force als door de Amerikaanse luchtmacht en marine gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde de VS deze basis volledig opnieuw op. Later speelde Misawa een rol tijdens de Koreaanse en Vietnamoorlog. Tegenwoordig huisvest de basis zowel Amerikaanse als Japanse gevechtsvliegtuigen zoals de F-35 en F-16. Japan is al een langere tijd onderdeel van het internationale F-35-programma.