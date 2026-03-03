Rotterdam Airport gaat tijdelijk sluiten en trekt portemonnee

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gaat op de schop. De luchthaven renoveert verschillende faciliteiten en moet tijdelijk sluiten.

Een van de meeste grondige verbouwingen is de renovatie van de start- en landingsbaan. Voor het groot onderhoud aan de baan gaat het vliegveld in maart 2028 daarom zes tot zeven weken volledig dicht voor vrijwel al het vliegverkeer. De traumahelikopter ‘lifeliner 2’ is gebaseerd op de luchthaven en blijft in de sluitingsperiode wél actief. Het toestel maakt daarbij gebruik van het heliplatform, die tevens kan worden gebruikt door politiehelikopters. De laatste keer dat de baan helemaal werd vernieuwd was in 2008.

De investering wordt gedaan door de Schiphol Group, waar RTHA onderdeel van uitmaakt. Behalve de baan wordt ook de terminal aangepakt. Volgens de luchthaven gaat het om een grote mordenisering, waarbij onder meer veiligheidsvoorzieningen worden aangepast. De veranderingen zijn niet bedoeld om het aantal vliegbewegingen te laten groeien, maar om het gebouw beter in te delen om het toenemende aantal passagiers te kunnen afhandelen.

Sluiting

Hoewel de sluiting voor de baanrenovatie tijdelijk is pleiten steeds meer politieke partijen voor een complete sluiting van de luchthaven. Dit jaar werd duidelijk dat Volt zich bij de groeiende lijst tegenstanders voegt die het vliegveld willen opheffen om ruimte te maken voor tienduizenden woningen. RTHA legde nadien onder andere de nadruk op de maatschappelijke waarde van de luchthaven. ‘Het is de thuishaven voor trauma- en politiehelikopters en faciliteert militaire-, regerings- en andere overheidsvluchten, evenals spoedeisend medisch verkeer’ aldus een woordvoerster.