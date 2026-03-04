Aeroflot 777 moet flink omvliegen

De piloten aan boord van een Boeing 777 van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot kozen voor een opvallende omweg. Het toestel was onderweg naar Dubai.

Vlucht SU524 van Aeroflot Russian Airlines wordt doorgaans uitgevoerd met een Boeing 737-800. Deze duurt ongeveer vijf en een half uur. Sinds de Verenigde Staten en Israël overgingen tot een grootschalige aanval op Iran, probeert de Russische luchtvaartmaatschappij al twee dagen tevergeefs een repatriëringsvlucht uit te voeren naar de populaire Russische vakantiebestemming Dubai.

Op dinsdag 3 maart slaagde de maatschappij er eindelijk in landingsrechten te bemachtigen op de luchthaven van Dubai. Daar mochten op dat moment mondjesmaat een aantal vliegtuigen landen en opstijgen. Om 02:15 uur lokale tijd steeg de Boeing 777, registratie RA-73132, op vanuit Moskou Sjeremetjevo. Het vliegtuig vertrok in zuidelijke richting naar Dubai met ruim een uur vertraging.

Een grote omweg

Door het sluiten van de luchtruimen van meerdere landen in het Midden-Oosten is er een groot gat ontstaan in de gebruikelijke vliegroutes. De Boeing 777 moest daarom flink omvliegen. Hoewel het er in eerste instantie op leek dat het toestel haar reguliere route aanhield, week de machine boven de Kaspische Zee plotseling af in westelijke richting.

Via een grote omweg over Georgië, Turkije, de Middellandse Zee ten westen van Cyprus, Egypte en Saoedi-Arabië kwam de machine uiteindelijk terecht in het luchtrum van de Verenigde Arabische Emiraten. Om 12:16 uur lokale tijd zetten de piloten de Boeing 777 aan de grond op de luchthaven van Dubai, bijna acht uur na vertrek vanuit de Russische hoofdstad.

©FlightRadar24



Chaos

Het luchtruim van de Verenigde Arabische Emiraten wordt op een ad hoc-basis beoordeeld. Dat zorgt ervoor dat er maar mondjesmaat vliegtuigen kunnen landen en vertrekken. Volgens FlightRadar24 worden er op dit moment ruim vierduizend vluchten in de hele regio dagelijks geannuleerd als gevolg van de oorlog, wat voor grote chaos zorgt op luchthavens in de regio.