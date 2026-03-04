Airbus A380 keert leeg terug uit het Midden-Oosten

Waar reizigers met moeite terugkeren uit het Midden-Oosten en andere bestemmingen door de oorlog in Iran deed zich deze week iets opmerkelijks voor. Een Airbus A380 van Lufthansa vloog leeg terug uit Abu Dhabi. Aan boord geen repatrianten maar alleen piloten.

Een Airbus A380 van Lufthansa is afgelopen maandag vertrokken van Abu Dhabi naar München Opvallend genoeg vloog het toestel zonder ook maar één enkele passagier aan boord. De superjumbo biedt normaal plek aan 509 reizigers, maar deze keer zaten alleen twee piloten aan boord.

Door de oorlog in het Midden-Oosten is het passagiersverkeer van en naar de Verenigde Arabische Emiraten grotendeels stilgevallen en zijn luchthavens voor reguliere vluchten gesloten. Toch steeg de lege Airbus A380, registratie D-AIMK, rond 10.20 uur (Nederlandse tijd) op vanaf Abu Dhabi. De route liep eerst zuidoostwaarts over Oman en draaide daarna westwaarts richting het Saudische luchtruim, met München als eindbestemming.

Lege A380: geen repatriëringsvlucht?

Het twaalf jaar oude toestel stond sinds begin november 2025 in Abu Dhabi voor gepland onderhoud. Dit was inmiddels afgerond en zodoende kon het enorme toestel terugvliegen naar thuisbasis München. Omdat er tegelijkertijd veel Duitsers, en andere Europeanen, in de Emiraten vastzitten, lag het voor de hand om de vlucht te gebruiken om passagiers mee te nemen.

Lufthansa zegt die mogelijkheid te hebben onderzocht, maar dat dit ‘helaas niet mogelijk’ bleek. Volgens de maatschappij is vervoer van passagiers zonder cabinepersoneel uitgesloten: voor een A380 is minimaal een 17-koppige cabinecrew nodig voor veiligheid en service. Door de huidige, zware beperkingen in het lokale luchtverkeer kon die bemanning ook niet naar Abu Dhabi worden ingevlogen. Daar komt bij dat de bereikbaarheid van de luchthaven voor potentiële passagiers onzeker is en dat een betrouwbare organisatie van check-in, security en boarding onder de huidige omstandigheden niet te garanderen valt. Dit alles leidde ertoe dat de Airbus A380 leeg terugvloog.