Nederlandse gemeente trekt ten strijde tegen Lelystad Airport

Ede gaat zich verzetten tegen de opening van Lelystad Airport. De Veluwse gemeente is het niet eens met de keuze van het kabinet de luchthaven eindelijk te openen voor de burgerluchtvaart.

Verzet tegen opening Lelystad Airport

De gemeente Ede wil zich actief verzetten tegen de opening van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van de lokale partij Mens en Milieu Ede door het college van B&W. Het gemeentebestuur zegt de zorgen over de mogelijke gevolgen van het vliegveld te delen en is bereid die onder de aandacht te brengen van het nieuwe kabinet.

Ede overweegt daarvoor, zelfstandig of samen met andere Gelderse gemeenten, een brief te sturen waarin de bezwaren tegen de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport worden uiteengezet. Ook wordt gekeken naar vervolgstappen in een later stadium: als er voor uitbreiding van de luchthaven een natuurvergunning wordt aangevraagd, wil Ede bezwaar indienen. Op die manier hoopt de gemeente invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces.

Mens en Milieu Ede wijst vooral op de mogelijke gevolgen van geplande laagvliegroutes boven de regio. Die zouden volgens de partij kunnen leiden tot extra geluidshinder voor inwoners. Daarnaast is er bezorgdheid over bijkomende stikstofneerslag op de Veluwe, een natuurgebied dat volgens de partij al zwaar belast is. Juist die combinatie van leefbaarheids- en natuureffecten vormt voor de Edenaren een belangrijke reden om zich te blijven verzetten tegen vakantievluchten vanaf het Flevolandse vliegveld.

Activistische gemeente

Dat de gemeente Ede geen hoge pet op heeft van Lelystad Airport moge duidelijk zijn. Mens en Milieu Ede steunde eerder actief protesten van actiegroepen tegen laagvliegen, zoals SATL en Stop4deroute. Ook het gemeentebestuur zelf spreekt van een goede samenwerking met deze organisaties en zegt initiatieven die aansluiten bij diens standpunt te willen blijven ondersteunen. De lokale partij laat weten in de gemeenteraad druk te blijven zetten op een stevige, actieve tegenreactie tegen de opening van Lelystad Airport.