Rode cijfers: luchtvaartaandelen onder druk

De wereld staat in brand en ook de luchtvaartsector blijft niet onaangetast. De aandelenkoersen van maatschappijen laten rode cijfers zien.

Luchtvaartaandelen in Azië en Europa stonden dinsdag opnieuw onder druk nu de Amerikaanse en Israëlische luchtoorlog tegen Iran verder escaleerde. Beleggers vrezen vooral hogere brandstofkosten en langdurige verstoringen in het vliegverkeer, terwijl maatschappijen nauwlettend de stijgende olieprijs volgen en reizigers koortsachtig zoeken naar omboekingen, vervangende routes of repatriëringsvluchten.

Een belangrijk knelpunt blijft de Golfregio. Grote hubs zoals Dubai, normaal goed voor meer dan duizend vluchten per dag en een cruciale schakel tussen Azië en Europa, bleven gisteren voor de vierde dag op rij gesloten. Daardoor zitten tienduizenden passagiers vast in de regio en daarbuiten. In en rond de Golf proberen overheden en luchtvaartmaatschappijen inmiddels mondjesmaat repatriëringsvluchten op te starten. Sommige reizigers kregen op het laatste moment een plek op een extra charter, anderen besloten juist te blijven.

Olieprijs

Meer dan gestrande reizigers is op de lange termijn de olieprijs een grote zorg. Deze is dit jaar al fors is opgelopen waardoor vliegtuigbrandstof duurder geworden is. De impact hiervan op de aandelenkoersen verschilt per maatschappij. Sommige carriers hebben risicoafdekkende maatregelen, ook wel hedging, genomen, terwijl andere kwetsbaarder zijn. In Azië zakten onder meer Japan Airlines en Korean Air stevig weg. In Europa stonden Wizz Air, IAG, Lufthansa en Air France-KLM eveneens lager. Analisten verwachten dat beleggers steeds meer onderscheid gaan maken op basis van hedging, cargo-blootstelling en rerouting-capaciteit.