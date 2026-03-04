Wildpoepers op Zaventem zorgen voor Kamervragen

De Belgische luchthaven Zaventem heeft te maken met overlast door daklozen en drugsgebruikers. De N-VA is er klaar mee: ‘Dit is de poort op heel Vlaanderen, het eerste wat toeristen en zakenlui hier te zien krijgen’.

Het Belgische Kamerlid Jeroen Bergers (N-VA) wil extra politie-inzet en ruimere bevoegdheden voor private bewakingsfirma’s op de luchthaven Zaventem. Aanleiding zijn meerdere meldingen over overlast, agressief gedrag en zedenfeiten waarbij daklozen en drugsgebruikers betrokken zouden zijn.

Volgens Bergers ontvangt hij geregeld mails en foto’s van reizigers en luchthavenmedewerkers die getuigen van incidenten in en rond het terminalgebouw. Het gaat, zegt hij, om hinderlijk gedrag, vervuiling en openlijk drugsgebruik, maar ook om ernstige gevallen van openbare zedenschennis. Bergers waarschuwt dat de luchthaven niet mag afglijden tot ‘een tweede Brussel-Zuid’. De vergrijpen waar de N-VA’er over spreekt zijn dan ook stuitend en het zou gaan om ‘mensen die in het openbaar masturberen of (…) ‘kakken’ voor een wachtrij aan de check-in’.

Maatregelen

Hij wil daarom bij minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) aandringen op een specifieke ploeg van de federale politie die zich structureel op de luchthaven richt. Bergers stelt zelfs een gespecialiseerd ‘VIP-team’ voor, waarmee hij ‘Very Irritating Police’ bedoelt. Volgens het Kamerlid zijn dergelijke maatregelen nodig om duidelijk te maken dat intimidatie, agressie en zedendelicten niet worden getolereerd.

Niet alleen de politie zou in de plannen van de N-VA een rol spelen. De partij pleit ook voor een aanpassing van de rol van private security. Bewakingsfirma’s zouden, onder toezicht van de politie, bepaalde controles kunnen uitvoeren, zodat agenten meer ruimte krijgen om de orde te bewaren en incidenten sneller aan te pakken. De luchthavenuitbater laat weten samen te werken met Centrum Algemeen Welzijnswerk Vilvoorde om de daklozenproblematiek te begeleiden en te verminderen, en bevestigt dat er inderdaad incidenten plaatsvinden. Een reactie van de federale politie bleef voorlopig uit. De plannen van de N-VA worden deze middag besproken in de commissie Binnenlandse Zaken van het Belgische parlement.