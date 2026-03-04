Zeldzame Airbus A319 van Iran Air volledig verwoest

Op het militaire vliegveld van Bushehr, Iran, is een Airbus A319 van Iran Air volledig verwoest. Het toestel werd geraakt tijdens de aanvallen die de Verenigde Staten en Israël uitvoeren op Iran.

Op beelden op sociale media is te zien dat er niet veel over is van de Airbus A319, registratie EP-IEP. De foto’s tonen de herkenbare zwart-witte staart van Iran Air, waarop eveneens de laatste twee letters ‘EP’ van het registratienummer te zien zijn. Het toestel stond tijdelijk geparkeerd op de militaire luchthaven van Bushehr, een stad gelegen in het zuidwesten van Iran, aan de Perzische Golf.

De aanvallen vonden plaats op dinsdag 3 maart, tijdens een grote aanval vanuit de Verenigde Staten en Israël. Bushehr huisvest een nucleaire faciliteit, maar die werd niet aangevallen. Volgens de internationale atoomautoriteit IAEA zijn er ook geen tekenen dat deze schade heeft opgelopen. De Iraniërs gebruiken het vliegveld eveneens voor militaire doeleinden.

An Iran Air Airbus A319, identified as EP-IEP, was destroyed following airstrikes on Bushehr airport, Iranian state-affiliated agencies report. #Iran pic.twitter.com/3wyflr06if— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2026

A319

De Airbus A319 rolde in januari 2002 van de band in Hamburg en werd vervolgens afgeleverd aan het Chinese Zhejiang Airlines. Als onderdeel van een grote consolidatieslag die plaatsvond in China, werd het toestel later dat jaar officieel onderdeel van de vloot van Air China. Tien jaar later verhuisde de machine naar Rusland, waar het vier jaar tot de vloot van Rossiya Airlines behoorde.

Uiteindelijk kwam de Airbus A319 via een omweg door Malta en Tadzjikistan in 2019 in Iran terecht. Het toestel zou zich in eerste instantie voegen bij de vloot van Tehran Airlines. Maar dat project kwam nooit van de grond. In december van dat jaar verkocht de maatschappij het toestel aan Iran Air, de nationale luchtvaartmaatschappij van het Midden-Oosterse land.

Het toestel voerde tot aan het begin van de Amerikaanse-Israëlische invasie nog volop vluchten uit voor Iran Air. Daarbij vloog het vooral binnenlandse routes. Toch liet de A319 zich in de weken voorafgaand aan het begin van de oorlog af en toe zien in het buitenland, waaronder Doha en Dubai, aldus gegevens van flightradar24.com. Het was één van de twee A319’s die Iran Air in haar vloot had. Deze breidt al jarenlang niet meer uit wegens Europese sancties.