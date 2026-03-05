Air France-KLM krijgt nieuwe terminal

George Bush International Airport (IAH) heeft Terminal E in gebruik genomen. Air France en KLM zijn de eerste maatschappijen die hun check-in naar deze terminal verplaatsen. Met deze upgrade wil de luchthaven internationale reizigers sneller en efficiënter laten inchecken. In totaal wordt ruim 1,46 miljard dollar geïnvesteerd voor het moderniseren van de luchthaven.

Nieuwe terminal

Passagiers die vanaf Terminal E vertrekken maken voortaan gebruik van zelfbedieningskiosken en bagageafgiftestations, zoals op Schiphol. IAH is de eerste luchthaven in Texas en de tweede in de Verenigde Staten die deze technologie inzet. Daarnaast beschikt Terminal E over een van de grootste TSA-controles van het land. ‘Met Terminal E willen we onze passagiers vanaf het moment dat ze de terminal binnenlopen een wereldklasse ervaring bieden. Dit project weerspiegelt Houston als internationale hub en zorgt voor een vlottere doorstroming, terwijl we ons voorbereiden op de toestroom van voetbalfans deze zomer’, zegt Jim Szczesniak, directeur luchtvaart bij Houston Airports.

©LinkedIn

Air France-KLM

Met de opening van de uitgebreide Terminal E verhuizen Air France en KLM hun internationale check-in vanaf Terminal D naar de nieuwe faciliteit. Lange tijd fungeerde Terminal D als het belangrijkste internationale vertrekpunt van de luchthaven. Hier checkten onder meer Air France, KLM, Lufthansa, Singapore Airlines en Qatar Airways hun passagiers in voor vluchten over de hele wereld. Daarnaast is hier ook de KLM Crown Lounge gevestigd, de enige vestiging van dit type in de Verenigde Staten. In 2023 werden de faciliteiten in Toronto en Houston vernieuwd. Samen met de vestiging op Schiphol zijn dit de enige Crown Lounges wereldwijd. De vernieuwing maakte deel uit van een bredere strategie van KLM. ‘Run a great airline for our customers and our people.’