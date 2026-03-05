Condor kiest KLM-partner en bevestigt koerswijziging

Voor de zomer van 2026 krijgt Condor vier Embraer E190’s in haar vloot. Twee daarvan komen van dezelfde partner als waarmee KLM in zee gaat. Het toont een duidelijke koerswijziging van de Duitse vakantievlieger, die voorheen enkel met relatief grote toestellen vloog.

Tijdens het komende zomerseizoen gaat KLM Cityhopper opnieuw een samenwerking aan met German Airways. De airline verwelkomt enkele Embraer E190’s via een wetlease-constructie om aan de benodigde capaciteit te voldoen. Condor maakte eerder al bekend eveneens een tweetal E190’s van German Airways te huren.

Deze week komen daar extra toestellen bij van het Zwitserse Helvetic Airways. De Zwitserse maatschappij levert eveneens twee Embraer E190’s aan de Duitse vakantievlieger via een wetlease-overeenkomst. Verder werkt het Zwitserse bedrijf nauw samen met de Lufthansa Group, waarbij het vooral vluchten uitvoert voor Swiss.

Concurrentie

Het inzetten van Embraer 190’s is een primeur voor Condor en bevestigt de koerswijziging van de maatschappij. Voorheen voerde het bedrijf veelal vakantievluchten uit naar bestemmingen in Zuid-Europa en daarbuiten. Voor die vluchten maakte de airline gebruik van het netwerk van Lufthansa om haar vliegtuigen te vullen. Deze samenwerking liep spaak tegen het einde van de pandemie.

In juli 2021 lanceerde Lufthansa namelijk haar eigen internationale budgetairline: Discover Airlines. Dat leidde ertoe dat Lufthansa Condor steeds meer als een serieuze concurrent begon te beschouwen. De Duitse nationale luchtvaartmaatschappij verbrak daarom de banden met Condor, die vervolgens een rechtszaak aanspande tegen de luchtvaartreus.

Vorig jaar oordeelde het hof in Duitsland dat Lufthansa geen afspraken heeft verbroken en dat het opzeggen van het contract rechtmatig was. Het gebrek aan feedervluchten is een groot probleem voor Condor, aangezien de maatschappij hiervan afhankelijk is om vliegtuigen naar bestemmingen als Anchorage, Mauritius en Haikou vol te krijgen.

Flexibiliteit

Met de komst van de Embraers heeft Condor meer flexibiliteit in haar operaties. Een woordvoerder bevestigt dat de maatschappij deze toestellen gaat inzetten op onder meer binnenlandse routes en naar bestemmingen als Zürich, Londen-Gatwick, Milaan-Malpensa en Tbilisi. De Embraers zullen tussen mei en oktober aan de vloot worden toegevoegd.

Verder beschikt de maatschappij over een relatief uniforme vloot, bestaande uit Airbus A320s, A321s en A330neo’s. Van de narrowbodies heeft Condor zowel de ceo- als de neo-variant in haar vloot. Deze toestellen zet de maatschappij voornamelijk in op routes naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. De grotere A330neo’s vliegen naar populaire vakantiebestemmingen overal ter wereld.