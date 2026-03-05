Luchthaven over de grens wordt interessanter, KLM waarschuwt

De hoge Nederlandse vliegbelasting drijft steeds meer vakantiegangers over de grens. Keulen-Bonn Airport breidt inmiddels het aantal bestemmingen fors uit. KLM waarschuwt dat de stijgende belastingdruk in Nederland het weglekeffect alleen maar versterkt.

Meer nieuwe bestemmingen

Steeds meer Nederlanders kiezen bewust voor Duitse luchthavens. Voor wie vanuit Düsseldorf, Weeze of inmiddels ook Keulen-Bonn Airport (CGN) vertrekt, is een vakantie meestal financieel aantrekkelijker. Het nieuwe zomerschema voegt bestemmingen toe die vorig jaar nog niet direct bereikbaar waren.

Eurowings breidt het aantal directe vluchten uit tot meer dan zeventig bestemmingen, waaronder Belgrado, Tbilisi en London Gatwick, dat dertien keer per week wordt aangevlogen. Daarnaast komen Pristina (Kosovo) en Arrecife (Lanzarote) op het zomeraanbod.

Wizz Air vliegt dit seizoen zes routes, waarvan vier nieuw zijn voor de luchthaven, zoals Podgorica (Montenegro), Skopje (Noord-Macedonië), Boekarest (Roemenië) en Tuzla (Bosnië-Herzegovina), routes die ook populair zijn bij reizigers vanaf Eindhoven Airport.

De uitbreiding geldt ook voor Turkije, het populairste vakantieland vanaf CGN. SunExpress breidt het aantal vluchten uit en voegt nieuwe bestemmingen toe, waaronder Trabzon, Çukurova en Elazığ. Pegasus Airlines vliegt voortaan ook naar Diyarbakir als tiende Turkse bestemming vanaf de Duitse luchthaven.

‘Nederland prijst zich uit de markt’

Daarboven komen de plannen van het kabinet om vanaf 2027 een flinke verhoging van de vliegtaks door te voeren. Brancheorganisatie ANVR waarschuwt dat een verdere verhoging van de vliegtaks nog meer Nederlandse reizigers richting luchthavens in België en Duitsland zal sturen. ‘Nu is vliegen vanuit Nederland vaak al duurder dan in omliggende landen. Met de nieuwe maatregel zal dat alleen maar toenemen. Nederland prijst zich uit de markt’, zegt directeur Frank Radstake tegen het AD.

KLM waarschuwt

Ook KLM signaleert het effect van de hogere belasting. In september vorig jaar bleek al dat 74% van de Nederlanders vaker overweegt om vanaf luchthavens in België of Duitsland te vertrekken als de prijs door de vliegbelasting stijgt. ‘Deze vliegbelasting maakt Nederland het duurste land in de EU voor vliegreizen. Dit leidt ertoe dat nog meer Nederlanders de auto pakken om vanuit het buitenland te vertrekken. Dat helpt het klimaat niet en zet ons netwerk onder druk. Nederland prijst zich hiermee volledig uit de markt’, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel.