Lufthansa onthult jubileum-747: ‘Queen’ keert terug in Frankfurt

Donderdag 5 maart keert een bijzondere Boeing 747 van Lufthansa terug in Frankfurt. Het toestel is de afgelopen weken voorzien van de speciale jubileum-livery ter ere van het honderdjarig bestaan van de Duitse luchtvaartmaatschappij.

De Boeing 747-8 vertrok op 27 januari richting San Bernardino in de Verenigde Staten. Daar kreeg het toestel een nieuw jasje aangemeten, speciaal ontworpen voor het honderdjarig jubileum van Lufthansa. De maatschappij verwacht de ‘Queen of the Skies‘, registratie D-ABYN, op donderdagochtend 5 maart weer te verwelkomen op haar thuisbasis.

Volgens de maatschappij keert het viermotorige toestel terug uit Californië onder vluchtnummer LH9913. Rond 10:00 uur moet de Jumbo landen op de middelste baan van de luchthaven van Frankfurt. ‘Het vliegtuig met de bijnaam Niedersachsen zal naar verwachting op de centrale baan landen, duidelijk zichtbaar voor spotters, journalisten en fans,’ aldus een woordvoerder van Lufthansa.

De Boeing 747-8 is het zesde toestel dat het opvallende kleurenschema krijgt. De donkerblauwe romp is versierd met een enorme witte kraanvogel, het iconische logo van Lufthansa, waarvan de vleugels tot aan de vleugels van het toestel reiken. Deze lak is ook al te zien op een Boeing 787-9, twee Airbus A320neo’s, een A350-900 en een A380. Later krijgt ook de eerste A350-1000 van de maatschappij dit ontwerp.

Verkoop aan de VS

Lufthansa beschikt momenteel over 26 Boeing 747s, waarvan er achttien van de nieuwste generatie (-8) zijn. Tot voor kort waren dat er nog negentien, maar rond de jaarwisseling vertrok de D-ABYD naar de Verenigde Staten. Dat toestel is overgenomen door de Amerikaanse luchtmacht. Een tweede 747-8 zal later dit jaar dezelfde oversteek maken.

De Amerikanen telden voor de twee toestellen 400 miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro) neer. Volgens topman Carsten Spohr was dat een bedrag waar de maatschappij simpelweg ‘geen nee tegen kon zeggen’. Lufthansa beraadt zich momenteel op de bestemming van dit geld. Spohr kondigde al aan te willen investeren in vlootvernieuwing, waarbij zowel de Airbus A350-1000 als de Boeing 777X als kanshebbers worden genoemd.