Oekraïense F-16’s wekenlang zonder Amerikaanse raketten

De Oekraïense Luchtmacht stond wekenlang machteloos toen hun F-16’s zonder AIM-9-raketten zaten. Volgens ingewijden beschikte het hele squadron slechts over een handvol raketten. Piloten moesten in die periode improviseren met boordkanonnen en oudere raketten die eerder niet hadden gefunctioneerd. Nachtvluchten waren te riskant, terwijl Russische drones juist meestal ’s nachts toeslaan.

Afhankelijkheid

Sinds het begin van de grootschalige oorlog is het land sterk afhankelijk van westerse wapens. Hoewel Kyiv regelmatig klaagt over tekorten, worden concrete voorbeelden van operationele beperkingen meestal geheim gehouden. In december arriveerden nieuwe AIM-9-raketten, net op tijd voor een nieuwe Russische aanval, schrijft Reuters. Welke landen deze levering verzorgden, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Duitsland en Canada eerder Sidewinder-raketten aan Oekraïne hebben geleverd.

Amerikaanse raketten

De Amerikaanse raketten worden geleverd via het PURL-systeem (Prioritised Ukraine Requirements List). Hierbij verkoopt de VS wapens aan NATO-partners, die deze vervolgens aan Oekraïne doorgeven. Zo krijgt het land een groot deel van de benodigde raketten voor zijn luchtafweersystemen, waaronder de Patriot-batterijen en andere luchtverdedigingswapens. Ook Nederland neemt hieraan deel. In 2025 deed Defensie een extra bijdrage van 250 miljoen euro via PURL. Daarmee levert Nederland wapens uit Amerikaanse voorraden die voor Oekraïne het meest urgent zijn, zoals luchtverdedigingsmiddelen en F-16-munitie.

Belang van F-16’s

F-16’s vormen een cruciaal onderdeel van de Oekraïense luchtverdediging. Ze onderschepten volgens bronnen al meer dan tweeduizend drones en raketten tijdens sorties. Naast de F-16’s bestaat de luchtverdediging uit helikopters, andere gevechtsvliegtuigen en systemen zoals de Noorse NASAMS. Tijdens de tekorten moesten sommige van deze systemen tijdelijk beperkt worden ingezet. Het blijft een grote uitdaging om voldoende raketten beschikbaar te hebben. Rusland lanceert regelmatig honderden drones en raketten, terwijl Oekraïne probeert deze te onderscheppen met voertuigen, elektronische jamming, onderscheppingsdrones én lucht-luchtraketten.