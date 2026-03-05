Verbannen ‘Russische’ airline vliegt weer naar Europa

Na bijna twee jaar vliegverbod in de Europese Unie wegens vermoedelijke banden met Russische eigenaren, voerde Southwind Airlines onlangs weer een vlucht uit naar Berlijn. Op sociale media liet de maatschappij weten plannen te hebben om het netwerk naar meer Europese bestemmingen uit te breiden.

Terug in Europa

Southwind Airlines, oorspronkelijk een Turkse luchtvaartmaatschappij, werd in 2024 uit het EU-luchtruim verbannen. Het Finse Traficom concludeerde dat de feitelijke eigendom niet in Turkije lag, maar bij Russische actoren. Southwind probeerde het verbod aan te vechten bij het Europees Gerechtshof, maar dat wees de zaak af. Onlangs landde de maatschappij opnieuw in Berlijn met een Boeing 737 MAX 8 in hun eigen livery. ‘Vandaag zijn we in Berlijn geland. Met deze vlucht is Southwind Airlines officieel terug in Europa’, liet de maatschappij op sociale media weten. ©Facebook/Southwind Airlines

Vluchten naar Rusland

Turkije hanteert geen sancties tegen Rusland, waardoor Southwind Airlines nog steeds een actief netwerk naar Russische bestemmingen onderhoudt. Op Flightradar24 is te zien dat de maatschappij regelmatig naar Rusland vliegt, met name naar Moskou. Opvallend is dat hetzelfde toestel, de Boeing 737 MAX 8 met registratie TC-GRK, dat recent naar Berlijn vloog, vaak wordt ingezet op deze Russische routes. Volgens CH-aviation beschikt Southwind over een diverse vloot van veertien toestellen, bestaande uit Airbus A321’s, A330-200’s, Boeing 737 MAX 8’s en 777’s. Voor de EU-ban had Southwind ambitieuze plannen voor Europa. Duitse steden zoals Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München en Stuttgart stonden op de planning en ook Heraklion in Griekenland stond gepland.