KLM gaat Air France-vliegtuigen inzetten

KLM Cityhopper maakt komende zomer opnieuw gebruik van externe capaciteit om aan de capaciteitsvraag te voldoen. Naast de vertrouwde samenwerking met German Airways, zijn er drie Embraer-toestellen van Air France HOP! aan de vloot toegevoegd.

Al enkele zomers op rij zet KLM Embraer E190’s in van regionale partners om aan de grote capaciteitsvraag te voldoen. Waar German Airways inmiddels een vaste waarde is binnen de operatie, is de inzet van Air France-dochter HOP! een relatief nieuwe stap. Dit is mede noodzakelijk door het wegvallen van eerdere partners.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij verwelkomt drie Embraer E190’s via een wetlease-constructie in haar vloot. Hoewel dit contract al in oktober vorig jaar werd afgesloten voor het winterseizoen, blijven de toestellen ook deze zomer actief voor KLM. Ze zullen voornamelijk worden ingezet op routes naar Franse bestemmingen zoals Bordeaux, Toulouse, Nantes, Montpellier en Lyon.

Faillissement Eastern Airways

De inzet van Air France HOP! volgt op het turbulente vertrek van het Britse Eastern Airways. Eind oktober vorig jaar vroeg deze maatschappij een faillissement aan. De operaties werden per direct gestaakt, waarbij alle ATR’s en Embraer-toestellen van de maatschappij terugkeerden naar hun werkelijke eigenaren.

Eastern Airways werkte sinds 2024 nauw samen met KLM Cityhopper en vloog voornamelijk op Britse bestemmingen. Op het moment dat dit contract afliep, verwelkomde KLM de eerste toestellen van HOP!. Britse luchtvaartanalisten suggereerden dat juist de schaalvergroting voor het KLM-contract — waarbij de maatschappij extra vliegtuigen en personeel aantrok aangetrokken — de financiële ondergang van Eastern Airways heeft versneld.