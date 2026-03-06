Meer Britse Eurofighters duiken op in het Midden-Oosten

Het Verenigd Koninkrijk stuurt vier extra Eurofighter Typhoons naar het Midden-Oosten. Volgens de Britse premier Keir Starmer is deze zet een antwoord op de toenemende aanvallen vanuit Iran.

Hoewel Keir Starmer bij de eerste aanvallen een week geleden benadrukte dat de Britten niet betrokken zouden zijn bij het conflict in het Midden-Oosten, lijkt dat nu te veranderen. Inmiddels mogen de Amerikanen gebruik maken van Britse bases voor ‘verdedigende’ aanvallen op Iraanse raketten. Bovendien stuurt het Verenigd Koninkrijk zelf vier extra Eurofighter Typhoons naar Qatar.

Volgens Starmer is de situatie fundamenteel veranderd nu Iran ook neutrale landen in de regio, waaronder Qatar, onder vuur neemt. ‘Dit zijn bondgenoten van het Verenigd Koninkrijk, waar we duizenden Britse burgers en militair personeel hebben’, aldus de premier. Het beschermen van deze locaties heeft nu de hoogste prioriteit.

Het beschermen hiervan is een prioriteit voor de Britse premier. Eerder dit jaar breidde de Labour-regering van Starmer al haar defensieve capaciteiten in Cyprus en Qatar uit met onder andere gevechtsvliegtuigen, luchtafweerraketten, radarsystemen en anti-dronesystemen. Volgens hem waren Britse straaljagers afgelopen dagen in de lucht boven Jordanië en Qatar om aanvallen neer te slaan.

‘Geen Churchill’

Afgelopen week haalde Starmer het nieuws omdat hij de woede van de Amerikaanse president Donald Trump op de hals had gehaald. Aanvankelijk weigerde hij namelijk de Amerikanen toe te staan gebruik te maken van Britse bases. Tijdens het recente bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Washington haalde Trump hard uit: hij noemde de Labour-politicus ‘geen Winston Churchill’.

Trump betichtte de Britse premier de ‘speciale betrekkingen’ tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te ondermijnen. Starmer was het daarmee oneens en benadrukte juist dat het verbond tussen het VK en de VS nog steeds ‘intact’ is. ‘We zitten nog steeds op dezelfde basis en delen intelligentie volgens de gebruikelijke manier’.