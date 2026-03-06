Reizigers vast in Dubai: Lufthansa ziet kansen

Terwijl veel Europese reizigers vast zitten in het Midden-Oosten, kijkt Lufthansa alvast naar de toekomst. Het zijn precies die reizigers die voor Lufthansa een nieuwe troefkaart vormen.

Al vaker luidde Lufthansa-topman Carsten Spohr de noodklok, onder meer in een dubbelinterview met Air France-KLM-CEO Ben Smith. De Duitser hekelt het Europese luchtvaartbeleid en kijkt met argusogen naar de alsmaar oprukkende airlines uit het Midden-Oosten. De Duitse airline voert onder meer een titanenstrijd met Emirates, dat graag in Duitsland wil uitbreiden.

De oorlog in Iran laat plotseling een zwakte zien van de maatschappijen uit de Golfregio: hun geografische ligging. Vooralsnog zitten vele Europese reizigers vast in het Midden-Oosten. ‘De massale bundeling van wereldwijde verkeersstromen via de Golfhubs blijkt steeds meer een geopolitieke achilleshiel te zijn’, legt Lufthansa-CEO Carsten Spohr uit tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Volgens de Lufthansa-baas moet Europa en zijn maatschappijen daarom op dit moment de kans grijpen. Hij vindt dat Europa moet stoppen met het benadelen van haar vliegvelden en airlines. In plaats daarvan zou het oude continent in staat moeten zijn de eigen banden met de grote markten van de wereld te onderhouden.

Vooruitkijken

Spohr kijkt daarom vooruit naar de kansen die op tafel liggen. Door de crisis in het Midden-Oosten vinden er op dit moment maar mondjesmaat vluchten plaats door de grote drie: Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways. Hij suggereerde daarom dat de Lufthansa-groep het aantal verbindingen met landen als Singapore, China, India en Zuid-Afrika kan ophogen.

De duur van de crisis zal uitwijzen of deze plannen levensvatbaar zijn. Op dit moment voeren Etihad en Emirates enkele vluchten uit vanaf hun hubs in Abu Dhabi en Dubai, die via streng bewaakte waypoints hun uitweg vinden over de woestijn van Oman en Saoedi-Arabië. Qatar Airways staakte de operaties vanaf haar hub in Doha zelfs volledig en voert momenteel enkel repatriëringsvluchten uit vanaf Muscat en Riyad.