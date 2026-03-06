Topman Russische airline: ‘Nieuwe Ilyushin heeft nog een probleem’

Het testproces van de nieuwe Il-114-300 is nog in volle gang, maar nu al kan het Russische Polar Airlines niet wachten op het nieuwe vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij heeft echter nog een probleem met de propellers.

Bij temperaturen die ver onder het vriespunt liggen, is Ilyushin bezig met het testen van haar nieuwe Il-114-300. De oorsprong van het vliegtuig ligt al in de laatste dagen van de Sovjet-Unie, maar in 2014 herstartte de Russische president Poetin het project. De machine heeft plaats voor maximaal 68 passagiers, en is vooral bedoeld voor de afgelegen gebieden in het koude Verre Oosten van Rusland.

Het Russische staatsluchtvaartbedrijf UAC is inmiddels in de testfase aanbeland. Daarvoor zijn de ontwikkelaars naar de Republiek Sacha (Jakoetië) afgereisd, waar het op dit moment tientallen graden Celsius onder nul is. Zo steeg de machine op vanaf een onverharde, bevroren landingsbaan van Magan voor een demonstratievlucht, waar het toestel vervolgens ook weer landde.

Voor Polar Airlines, één van de vier maatschappijen die onderdeel uitmaken van een grotere airline genaamd Aurora, zijn deze ontwikkelingen goed nieuws. De airline heeft haar pijlen gericht op negen exemplaren van het model en staat te popelen om ze in gebruik te nemen. Op dit moment vliegt ze enkel met Antonov An-24’s en An-26’s, waarvan de productie al in de jaren tachtig werd stopgezet.

Probleem met Ilyushin

In een radio-interview zei Semjon Semjonov, adjunct-baas van Polar Airlines, dat de in Jakoetsk gevestigde luchtvaartmaatschappij de nieuwe Ilyushin goed in de gaten houdt. De manager zei dat het vliegtuig ‘een goede actieradius heeft van maximaal vijfduizend kilometer’. ‘We kunnen het gebruiken om naar Moskou, Irkoetsk, Vladivostok, Harbin en andere bestemmingen te vliegen.’

Wel benadrukte Semjonov dat er op dit moment nog enkele gebreken aan het vliegtuig zijn. ‘Bijvoorbeeld de lage positie van de propellers, wat problemen kan veroorzaken bij het opstijgen en landen op onverharde start- en landingsbanen’, aldus Semjonov. Ilyushin beloofde echter om systemen te ontwikkelen om te voorkomen dat grind en stenen in de motoren terechtkomen. De verbeteringen zouden in de herfst klaar zijn.