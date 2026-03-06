Vliegveld Eelde gaat helikopters weren

Groningen Airport Eelde gaat commerciële vluchten met helikopters weren. De helivluchten passen niet binnen de grenzen van de natuurvergunning van de luchthaven.

Groningen Airport Eelde (GAE) gaat op korte termijn stoppen met het toelaten van commerciële helikoptervluchten. Aanleiding is dat de luchthaven de grenzen van de natuurvergunning uit 2007 overschrijdt. Dit onder andere door het toegenomen helikopterverkeer sinds de traumahelikopter in 2016 naar Eelde verhuisde.

Het weren van commerciële helikopters betekent dat er jaarlijks zo’n achthonderd vliegbewegingen van Eelde verdwijnen. Het gaat daarbij vooral om lesvluchten die nu veelal vanaf Lelystad Airport naar Eelde komen. Met deze maatregel wil GAE weer binnen de normen van de natuurvergunning blijven.

De koerswijziging volgt op een nieuwe beoordeling van de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Die concludeert dat de luchthaven zich niet aan de vergunningsgrenzen houdt. Omwonendenvereniging VOLE en milieuorganisatie MOB vroegen in 2025 om handhaving, omdat zij vinden dat Eelde te veel vliegverkeer toestaat. Eerder werd dat verzoek nog afgewezen, maar in november oordeelde de bestuursrechter dat die afwijzing onvoldoende was onderbouwd. In de nieuwe beslissing ligt de nadruk niet op lesvluchten met vliegtuigen, maar op het helikopterverkeer.

Ruimte voor belangrijke helikopters op Eelde

Volgens het ministerie is het aantal helikopterbewegingen de afgelopen jaren zodanig gestegen dat de vergunningsruimte wordt overschreden. Daarmee krijgen VOLE en MOB deels gelijk. Voor directeur Meiltje de Groot is de consequentie duidelijk: commerciële vluchten met helikopters moeten plaatsmaken op Eelde. ‘We moeten beschikbaar blijven voor de traumahelikopter en voor vluchten van politie en defensie. Dat soort maatschappelijke vluchten krijgt altijd prioriteit’, stelt ze tegenover Dagblad van het Noorden.

De Groot noemt het ‘jammer’ dat helikopterlesvluchten hierdoor niet langer kunnen worden gefaciliteerd. Volgens haar worden er juist piloten opgeleid voor functies met maatschappelijk belang, waaronder de traumahelikopter. ‘Die opleidingen zullen nu mogelijk moeten uitwijken naar het buitenland’, zegt ze.