A380 week vast op Schiphol, maar kan eindelijk weg

Na een weekje op Schiphol te hebben gelogeerd, kon een Airbus A380 van Emirates vrijdag eindelijk vertrekken.

Het toestel, registratie A6-EDW, steeg vrijdagavond rond 18:30 uur op in de richting van Dubai. Daar kwam de Superjumbo onder vluchtnummer EK148 rond 04:20 uur lokale tijd veilig aan. Wel werd vrijwel meteen duidelijk dat het vliegtuig zich weer in de gevarenzone bevindt. Niet veel later werd de luchthaven van Dubai namelijk onder vuur genomen door Iran, waarop het vliegverkeer wederom stil kwam te liggen. Op beelden is te zien hoe een drone vlak naast de terminal van het vliegveld inslaat. Another Iranian attack drone hit Dubai International Airport, barely missing Concourse A. pic.twitter.com/axvNdrXUFn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 7, 2026

A380 week op Schiphol

De Airbus A380 van Emirates stond bijna een week aan de grond op Schiphol. Het toestel landde op zaterdag 28 februari in Amsterdam en kon niet terugvliegen naar Dubai vanwege het begin van de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. Vanwege het conflict zijn het luchtruim van onder meer de VAE en Qatar al een week grotendeels gesloten. Dat heeft gevolgen voor miljoenen reizigers.

Inmiddels wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Iran meldde zaterdagochtend dat het land zou stoppen met aanvallen op buurlanden. ‘Tenzij wij door die landen worden aangevallen’, aldus de Iraanse president Pezeshkian. Er wordt intussen weer gevlogen ven en naar Dubai, en de verwachting is dat ook het Qatarese luchtruim beperkt open zal gaan.