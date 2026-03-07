Europese 737 MAX opnieuw op Antarctica

Smartwings heeft een mijlpaal bereikt. Voor de twintigste keer landden ze hun Boeing 737 MAX 8 in de ijzige condities in Queen Maud Land. De vlucht was bedoeld als ondersteuning voor arctische missies.

De reis van de Boeing 737 MAX 8 van Smartwings begon op 23 februari. Toen vertrok het vliegtuig, registratie OK-SWM, aan het einde van de middag van Praag naar de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Daar kwam het in de avond aan, en vertrok een uur later naar Kaapstad. Vervolgens bleef de machine drie dagen in Zuid-Afrika. De crew moest namelijk wachten op een narrow weather window. Dat betekent dat de omstandigheden om naar Antarctica te vertrekken maar heel kort goed genoeg zijn. Daarom vloog de Boeing op 26 februari pas naar Queen Maud Land. View this post on Instagram

De vlucht van Kaapstad naar Troll Research Station nam ongeveer 5,5 uur in beslag. Daar landde de Boeing met aan boord onderzoekers en spullen voor de expedities. De landing in Antarctica betekende ook een mijlpaal voor Smartwings. Het was namelijk de twintigste keer dat ze zo’n bijzondere operatie uitvoerden. Vier jaar geleden, in 2022, had de maatschappij uit Tsjechië ook al een primeur. Toen waren zij de eerste airline ooit die een Boeing 737 MAX op de zuidpool zetten.

Airbus op Antarctica

Smartwings is niet de enige met een nieuw record achter haar naam. In november bereikte de Portugese chartermaatschappij Hi Fly ook al een mijlpaal, toen de airline voor het vijfde jaar op rij een Airbus A340 in Antarctica landde. De vlucht was bedoeld als missie naar de zuidpool. De machine landde op Wolf’s Fang Runway, de enige runway in Antarctica die geschikt is om grotere passagierstoestellen te laten stijgen en landen.