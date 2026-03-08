A380 weet uit Qatar weg te komen

Voor het eerst sinds 28 februari is er een commerciële vlucht vertrokken uit Doha, Qatar. Een Airbus A380 van Qatar Airways vertrok naar Londen Heathrow, als eerste in een reeks repatriëringsvluchten.
Airbus A380 uit Qatar
De A380, registratie A7-APH, vertrok zaterdagochtend vanuit Doha onder vluchtnummer QTR14G. De vlucht trok internationaal veel aandacht omdat er sinds 28 februari geen commerciële vluchten meer waren uitgevoerd van en naar Qatar. Het luchtruim is er gesloten vanwege de oorlog tussen de VS, Israël en Irak. Het toestel landde een kleine acht uur na vertrek veilig in Londen. De vlucht was de eerste in een reeks repatriëringsvluchten die Qatar Airways aankondigde. Dit weekend is de maatschappij van plan om naar Londen, Frankfurt, Parijs, Madrid, Rome en Bangkok te vliegen.
Ook weer inkomende vluchten naar Qatar
Een dag later, in de vroege zondagochtend, landde vervolgens de eerste commerciële vlucht sinds het begin van de oorlog in Doha. Het betrof een A380 die eenzelfde repatriëringsvlucht uitvoerde vanuit Bangkok naar Qatar. Naar verwachting volgen de komende dagen meer van dit soort vluchten van en naar de Qatarese hoofdstad. Ondertussen worden ook naar andere delen van het Midden-Oosten repatriëringsvluchten uitgevoerd. Zo voerde KLM een dergelijke vlucht uit naar Oman. De andere vluchten van en naar Nederland die op de planning stonden zijn om veiligheidsredenen vertraagd. Ze zouden worden uitgevoerd door KLM en Corendon. Het is niet duidelijk wanneer er alsnog wordt gevlogen.