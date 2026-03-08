A380 weet uit Qatar weg te komen

Voor het eerst sinds 28 februari is er een commerciële vlucht vertrokken uit Doha, Qatar. Een Airbus A380 van Qatar Airways vertrok naar Londen Heathrow, als eerste in een reeks repatriëringsvluchten.

Airbus A380 uit Qatar

De A380, registratie A7-APH, vertrok zaterdagochtend vanuit Doha onder vluchtnummer QTR14G. De vlucht trok internationaal veel aandacht omdat er sinds 28 februari geen commerciële vluchten meer waren uitgevoerd van en naar Qatar. Het luchtruim is er gesloten vanwege de oorlog tussen de VS, Israël en Irak. Het toestel landde een kleine acht uur na vertrek veilig in Londen. De vlucht was de eerste in een reeks repatriëringsvluchten die Qatar Airways aankondigde. Dit weekend is de maatschappij van plan om naar Londen, Frankfurt, Parijs, Madrid, Rome en Bangkok te vliegen. Qatar Airways is beginning a series of limited relief flights from Doha today. This A380 is the first aircraft to depart Doha since last Saturday. https://t.co/Rez4cojpd5 pic.twitter.com/ijENeHOYMt — Flightradar24 (@flightradar24) March 7, 2026

Ook weer inkomende vluchten naar Qatar