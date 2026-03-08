Close Menu
Airbus

A380 weet uit Qatar weg te komen

Door Leestijd: 2 minuten
© BriYYZ from Toronto, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Voor het eerst sinds 28 februari is er een commerciële vlucht vertrokken uit Doha, Qatar. Een Airbus A380 van Qatar Airways vertrok naar Londen Heathrow, als eerste in een reeks repatriëringsvluchten.

Airbus A380 uit Qatar

De A380, registratie A7-APH, vertrok zaterdagochtend vanuit Doha onder vluchtnummer QTR14G. De vlucht trok internationaal veel aandacht omdat er sinds 28 februari geen commerciële vluchten meer waren uitgevoerd van en naar Qatar. Het luchtruim is er gesloten vanwege de oorlog tussen de VS, Israël en Irak. Het toestel landde een kleine acht uur na vertrek veilig in Londen. De vlucht was de eerste in een reeks repatriëringsvluchten die Qatar Airways aankondigde. Dit weekend is de maatschappij van plan om naar Londen, Frankfurt, Parijs, Madrid, Rome en Bangkok te vliegen.

Ook weer inkomende vluchten naar Qatar

Een dag later, in de vroege zondagochtend, landde vervolgens de eerste commerciële vlucht sinds het begin van de oorlog in Doha. Het betrof een A380 die eenzelfde repatriëringsvlucht uitvoerde vanuit Bangkok naar Qatar. Naar verwachting volgen de komende dagen meer van dit soort vluchten van en naar de Qatarese hoofdstad. Ondertussen worden ook naar andere delen van het Midden-Oosten repatriëringsvluchten uitgevoerd. Zo voerde KLM een dergelijke vlucht uit naar Oman. De andere vluchten van en naar Nederland die op de planning stonden zijn om veiligheidsredenen vertraagd. Ze zouden worden uitgevoerd door KLM en Corendon. Het is niet duidelijk wanneer er alsnog wordt gevlogen.

Delen:

Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

Gerelateerde Artikelen