Defensie stuurt definitief vliegtuig naar Midden-Oosten

Defensie zet zondagmiddag definitief een eerste eigen vliegtuig in om gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten op te halen. Het toestel zal op en neer vliegen naar Oman.

Defensie-vliegtuig naar Oman

Het vliegtuig van Defensie zal gestrande Nederlanders ophalen in Oman en naar Egypte vliegen. Vanuit daar kunnen zij dan verder reizen naar Nederland. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz maakte dat zondagochtend bij WNL bekend. ‘Wij zijn daar druk mee bezig geweest, en zorgen ervoor dat vanavond de eerste militaire vliegtuigen die kant op gaan om mensen terug te halen. (..) We hebben daar duizenden mensen zitten, en die willen we natuurlijk allemaal veilig terug krijgen.’

Of het vliegtuig van Defensie nog meer vluchten zal uitvoeren is nog niet bekend. ‘Als dat nodig is zullen we dat ook doen, dat wordt nu allemaal vormgegeven’, aldus Yeşilgöz. De communicatie rondom de vluchten wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgd. ‘Gezien de continu veranderende situatie blijven we kijken hoe het defensietoestel ingezet kan worden om onze huidige inspanningen te ondersteunen’, meldde minister Tom Berendsen zondagochtend.

Een defensievliegtuig vertrekt vanmiddag vanuit Egypte naar Oman. Het vliegtuig zal met gestrande Nederlandse reizigers terugkeren naar Egypte, zodat zij vanuit daar naar Nederland kunnen reizen.



Veel waardering voor de collega’s bij @Defensie voor deze goede samenwerking. 1/2 pic.twitter.com/UT83dexe5D— Tom Berendsen (@ministerBZ) March 8, 2026

Ook Qatar Airways voert vlucht uit

Qatar Airways voerde zondag ook een repatriëringsvlucht uit naar Nederland. De Airbus A350 vertrok in de ochtend vanuit de Qatarese hoofdstad en landt later op de dag in Amsterdam. De vlucht maakt deel uit van een klein aantal speciale verbindingen die de luchtvaartmaatschappij uitvoert naar verschillende Europese steden, waaronder Berlijn, Frankfurt, Londen en Zürich. Met deze vluchten wil Qatar Airways reizigers helpen die dringend moeten reizen, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden of andere urgente redenen. Het reguliere vliegverkeer in de regio blijft voorlopig nog beperkt.