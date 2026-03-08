KLM voert unieke vlucht uit voor kinderen

Het was gisteren een speciale dag op Schiphol, want zestig kinderen en hun ouders mochten met KLM een rondje boven Nederland vliegen. De dag was in samenwerking met Stichting Hoogvliegers, dat zich inzet voor zieke en gehandicapte kinderen.

De groep passagiers van de KLM1, het vluchtnummer van de dag, verzamelde zich op Schiphol. Bij de incheckbalie ontvingen de reizigers een boardingpas van AMS naar SPL, de oude IATA-code van de luchthaven. Daarnaast kregen de kinderen en hun ouders een goodiebag van Stichting Hoogvliegers. KLM-topvrouw Marjan Rintel hielp met uitdelen en zwaaide de bijzondere passagiers uit naar de gate.

De kinderen en hun ouders werden bij de gate opgewacht door personeel van KLM Cityhopper, die hen meenamen voor een rondje Nederland op de Embraer E195-E2. Aan boord van de PH-NXT zaten ook astronaut André Kuipers en radio-dj’s Wouter van der Goes en Coen Swijnenberg. Zij zijn alle drie ambassadeurs van Stichting Hoogvliegers. Iets na 14:00 uur verliet de Embraer haar parkeerpositie en steeg op via de Zwanenburgbaan. Na takeoff boog het toestel af naar links, om langs de Nederlandse kust richting Rotterdam te vliegen. Vervolgens vloog de machine over de Efteling heen, en koerste daarna richting Gelderland. Via Apeldoorn draaide de Embraer naar Biddinghuizen en Harderwijk, en lijnde zich daarna over het Gooi op voor de landing in noordelijke richting op de Aalsmeerbaan. De rondvlucht duurde ongeveer 55 minuten.

De route boven Nederland van de PH-NXT. Data: Flightradar24.

Aan boord waren er ook allemaal speciale verrassingen. Zo kreeg elke passagier een pinguïnknuffel van Embraer, de vliegtuigbouwer die KLM Cityhopper als één van de belangrijkste klanten heeft. André Kuipers deelde handtekeningen uit en een jonge passagier mocht meehelpen met het cabinepersoneel, in stijl gekleed in het blauwe jasje en bijbehorende sjaal. En na de landing werd de Embraer door een colonne van Schiphol-auto’s naar de gate begeleid.

KLM en Stichting Hoogvliegers

KLM werkt al jaren samen met Stichting Hoogvliegers. Die stichting richt zich op zieke en gehandicapte kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Zij laten deze kinderen voor één dag piloot zijn tijdens de Hoogvliegersdag. Daarnaast organiseren ze rondvluchten boven Nederland met KLM. Zo mochten de kinderen al eens mee op een Boeing 737-800. Die machine vloog toen de gehele vlucht op 700 meter. Bij terugkomst op Schiphol werd de PH-BXU met een watersaluut onthaald.