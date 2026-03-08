Qatar Airways voert speciale vlucht naar Schiphol uit

Qatar Airways voert zondag een vlucht uit naar Schiphol. Het gaat om een speciale repatriëringsvlucht, aangezien het reguliere vluchtschema voorlopig nog opgeschort is vanwege de oorlog met Iran.

Speciale vlucht van Qatar naar Schiphol

De vlucht naar Schiphol vertrok rond 07:00 uur Nederlandse tijd vanuit Doha, de hoofdstad van Qatar. De Airbus A350, registratie A7-ALF, wordt zondagmiddag rond 15:30 uur in Nederland verwacht. De vlucht naar Amsterdam maakt deel uit van een heel beperkt aantal repatriëringsvluchten dat op 8 en 9 maart van en naar Doha wordt uitgevoerd. Naast Schiphol gaat het om vluchten naar onder meer Berlijn, Frankfurt, Londen en Zürich.

Qatar Airways benadrukt dat de vluchten richting het Midden-Oosten uitsluitend bedoeld zijn voor passagiers met Doha als eindbestemming. Voor de vlucht werd prioriteit gegeven aan gestrande passagiers, met name families, ouderen en reizigers met dringende medische of humanitaire redenen om te reizen. Deze vluchten werden vooraf door de luchtvaartmaatschappij toegewezen aan passagiers die door de situatie in de regio waren getroffen. Het is nog onduidelijk wanneer de volgende vluchten van Qatar Airways naar Schiphol worden gepland.

Vliegverkeer ligt voorlopig nog grotendeels stil

Het vliegverkeer ligt in het Midden-Oosten nog altijd voor een groot deel stil. Het Qatarese luchtruim was vanwege de oorlog tussen de VS, Israël en Iran sinds 28 februari volledig gesloten. Momenteel wordt dus alleen een klein aantal repatriëringsvluchten toegestaan. Pas wanneer de Qatarese burgerluchtvaartautoriteit het luchtruim volledig veilig verklaart, kan de maatschappij haar normale netwerk weer opstarten. Een nieuwe update hierover wordt op 9 maart verwacht. De Verenigde Staten hebben een grote legerbasis in Qatar die een doelwit vormt voor Iran.

Van en naar Dubai zijn er inmiddels al wel meer vluchten mogelijk. Daardoor kon een Airbus A380 van Emirates, die op Schiphol gestrand was, vrijdagavond eindelijk terug naar de VAE. Zaterdag voerde Emirates in totaal zo’n 250 vluchten uit, ongeveer de helft van het normale aantal vluchten. Etihad, dat vanuit Abu Dhabi vliegt, heeft nog wel veel last van de veiligheidssituatie en kon maar enkele tientallen vluchten uitvoeren.

Repatriëringsvluchten KLM en Corendon

Vanuit Nederland is de overheid in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI en Corendon bezig met de organisatie van repatriëringsvluchten vanuit het Midden-Oosten. Eerder in de week voerde KLM een dergelijke vlucht uit naar Muscat in Oman. Maar inmiddels zijn meerdere vluchten om veiligheidsredenen uitgesteld. Meer informatie is beschikbaar via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman Air voert overigens gewoon lijnvluchten uit tussen Muscat en Schiphol.