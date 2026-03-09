737 landt onverwacht met beschadigde neuskegel

Een Boeing 737-800 van Garuda Indonesia landde onverwachts met een beschadigde neuskegel na een vlucht vanuit Jakarta. Het defect werd tijdens de vlucht niet opgemerkt door de bemanning.

De Boeing 737-800, registratie PK-GFF, voerde afgelopen zaterdag een vlucht uit van Soekarno-Hatta International Airport bij Jakarta (CGK) naar Sultan Syarif Kasim II International Airport (PKU) in Pekanbaru. Het toestel vertrok met ruim een halfuur vertraging, maar de vlucht verliep verder vlekkeloos. Pas na de landing merkte het grondpersoneel de schade op.

De neuskegel van de Boeing vertoonde duidelijke beschadigingen; beelden tonen flinke deuken en gaten in de verflaag. De exacte oorzaak is nog onduidelijk. Omdat de neuskegel vanuit de cockpit onzichtbaar is voor de piloten en de achterliggende instrumenten (zoals de weerradar) bleven functioneren, kon het incident tijdens de vlucht onopgemerkt blijven.

Garuda Indonesia Boeing 737-8U3 damaged its radome while flying from Jakarta to Pekanbaru on Saturday.



The airline said in a statement, ""After landing, visual inspection by engineers and flight crew showed that the radome (nose of the aircraft) was severely damaged. Currently,… pic.twitter.com/odZg2jDy6O— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 8, 2026

Schade aan een neuskegel kan verschillende oorzaken hebben, zoals een aanvaring met vogels (birdstrike), incidenten op de grond, objecten in de lucht of materiaalmoeheid. De geplande terugvlucht naar Jakarta werd geannuleerd en het toestel staat momenteel nog aan de grond in Pekanbaru voor onderzoek

Transavia en KLM

Kapotte neuskegels vinden regelmatig plaats. Toch was zuur toen de allereerste Airbus A321neo van Transavia al na een paar vluchten tijdelijk aan de grond stond wegens een kapotte neuskegel. Het toestel had een flinke deuk opgelopen tijdens een vlucht naar het Portugese Faro wegens een birdstrike.

Om die reden veranderde KLM eerder de neuskegels van al haar Airbus A321neo’s. ‘De lijn tussen blauw en wit komt onder de neus te liggen, waardoor de neus volledig blauw is. Dit zorgt ervoor dat, in geval van acute vervanging, het vliegtuig snel en gemakkelijk van een nieuwe neus te voorzien is zonder de bekende blauwe tekening te onderbreken,’ berichtte het bedrijf destijds.