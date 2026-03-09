787 mag luchtruim niet in en moet helemaal terugvliegen

Een Boeing 787 Dreamliner van het Indiase IndiGo keerde maandagochtend terug naar Delhi. De oorzaak was een blokkade door de luchtverkeersleiding in Eritrea.

De Boeing 787, registratie LN-FNC, steeg maandagnacht op vanaf de luchthaven van Delhi voor Indigo’s eerste vlucht naar Manchester sinds het uitbreken van de oorlog in Iran. In plaats van over het Midden-Oosten te vliegen, zou het toestel ten zuiden van het Arabische schiereiland via Somalië, Ethiopië en Eritrea de route over de Rode Zee richting Europa volgen.

Verder dan Ethiopië kwam het toestel echter niet. De machine werd de toegang geweigerd tot het Eritrese luchtruim door de luchtverkeersleiding op de luchthaven van hoofdstad Asmara. De 787 keerde vervolgens om en vloog helemaal terug naar Delhi, waar deze bijna veertien uur na vertrek weer veilig landde.

Six hours into the flight heading to Manchester (MAN), and the Norse Boeing 787-9 Dreamliner (LN-FNC) operating flight 6E33 for IndiGo returns back to Delhi Indira Gandhi International Airport, (DEL) of India after being denied access to Asmara FIR (Eritrea).



The IndiGo 6E33… pic.twitter.com/4eiMCRobxm— FL360aero (@fl360aero) March 9, 2026

Had 787 van IndiGo de juiste papieren?

Transcripten van gesprekken tussen de luchtverkeersleiding en de piloten tonen dat het waarschijnlijk gaat om een verwarring van de toren in Eritrea. IndiGo vliegt namelijk met damp-lease-vliegtuigen van Norse Atlantic. Hoewel IndiGo wel over de juiste vergunningen beschikt, geldt dat niet voor de Noorse maatschappij. Het lijkt erop dat de luchtverkeersleider de onjuiste gegevens voor zich had. Er zou bij de verkeersleiding verwarring zijn geweest omdat de documenten voor IndiGo gelden, maar de vluchten officieel door Norse worden uitgevoerd.

Lease

Het IndiGo van Pieter Elbers groeit rap en breidt, ondanks de nodige groeipijnen, snel uit. De airline plaatste eerder een grote order voor Airbus A350’s, maar wacht nog altijd op de eerste leveringen. Daarom dry-leaset de maatschappij twee Boeing 777’s van Turkish Airlines op routes naar Istanbul. Ook maakt IndiGo gebruik van een zestal Boeing 787 Dreamliners van Norse Atlantic. Deze vliegtuigen zet de airline in op onder meer de routes naar Amsterdam, Londen en Manchester.