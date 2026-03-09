Snelle luchtverkeersleiding voorkomt botsing op grote luchthaven

Een snelle reactie van de luchtverkeersleiding heeft onlangs een mogelijke botsing voorkomen tussen twee vliegtuigen op de luchthaven van Los Angeles in de Verenigde Staten.

Het incident vond maandag 2 maart plaats toen een Boeing 787-9 van United Airlines een klaring ontving van de luchtverkeersleiding om op te stijgen voor een vlucht naar Hongkong. Een Airbus A321neo, eveneens van United, was vlak daarvoor geland en stak vervolgens zonder toestemming de baan over waar de Dreamliner op dat moment aan zijn start begon. De Airbus landde op baan 24R en kreeg opdracht om vóór baan 24L te stoppen. De bemanning bevestigde de instructie, maar het toestel reed toch door en kwam op de startbaan terecht.

De verkeersleiding greep direct in en gaf de A321neo-crew opdracht de baan zo snel mogelijk te verlaten. Tegelijkertijd werd de startklaring van de Dreamliner ingetrokken. Volgens vluchtgegevens bereikte de 787 tijdens het rollen al een snelheid van ongeveer 106 knopen, bijna tweehonderd kilometer per uur, voordat de piloten de start afbraken. Door de zogenaamde high-speed rejected take-off raakten de remmen van de Dreamliner oververhit. Vanwege de oververhitte remmen besloot de bemanning terug te keren naar de gate, waardoor de vlucht naar Hongkong aanzienlijke vertraging opliep. Het toestel vertrok uiteindelijk ongeveer acht uur later dan gepland.

Runway incursions

Het incident wordt zeer waarschijnlijk onderzocht door de Federal Aviation Administration. Runway incursions worden gezien als een zeer ernstig voorval in de luchtvaart. In de Verenigde Staten ging het de afgelopen jaren ook al vaker mis. Een van de ernstigste incidenten vond plaats in februari 2023, toen een FedEx Boeing 767 en een Boeing 737 van Southwest Airlines zich op hun dichtstbijzijnde punt op slechts vijftig meter van elkaar bevonden.