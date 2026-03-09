Iran verliest ‘Top Gun’-vliegtuigen bij grote aanval

De Israëlische luchtmacht heeft naar eigen zeggen meerdere Grumman F-14 Tomcat-vliegtuigen vernietigd op een Iraanse vliegbasis.

De vliegtuigen stonden geparkeerd op een basis nabij Isfahan, een van de grootste steden in Iran. Volgens Israël vond de aanval zondagochtend plaats en werden behalve de F-14’s ook detectie- en luchtafweersystemen uitgeschakeld. Er bestaat een grote kans dat Iran nu niet meer over operationele Tomcats beschikt. Vorig jaar werden ook al twee toestellen vernield bij een Israëlische aanval op de luchthaven in Teheran, de hoofdstad van het land. De machines bleken echter geen operationele exemplaren meer. De recent getroffen vliegbasis was daarentegen de belangrijkste basis voor de resterende operationele vloot.

F-14 Tomcats Iran

De Iraanse luchtmacht is de laatste gebruiker van de F-14 Tomcat ter wereld. Iran bestelde in de jaren zeventig tachtig F-14A’s voor de toenmalige keizerlijke luchtmacht. Uiteindelijk werden 79 toestellen geleverd, vlak voor de Iraanse Revolutie. Na de machtswisseling kwamen de vliegtuigen in handen van de Islamic Republic of Iran Air Force. Door jarenlange sancties was het aantal operationele toestellen al sterk afgenomen. Analisten gingen ervan uit dat Iran nog maximaal zo’n dertig F-14’s had, waarvan een deel volledig inzetbaar was. De Verenigde Staten waren de enige andere gebruiker van het type. In 2006 ging de laatste machine, behorend tot de vloot van de U.S. Navy, met pensioen. De F-14 staat wereldwijd onder andere bekend om de prominente rol van het toestel in de film Top Gun, die in 1986 werd uitgebracht.

Modernisering

Naast de fors verouderde F-14’s beschikt Iran ook nog over F-4 Phantoms, F-5 Tigers en diverse vliegtuigen van Sovjet-makelij, zoals de Su-24 Fencer en MiG-29 Fulcrum. Vorig jaar werd duidelijk dat het land zijn luchtmacht fors wil vernieuwen met de aankoop van ongeveer vijftig Sukhoi Su-35’s. Het type is een doorontwikkeling van de Su-27 Flanker en kan worden beschouwd als de modernste variant daarvan.