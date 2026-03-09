Opmerkelijke militaire Boeing 757 op Rotterdam Airport

Op Rotterdam The Hague Airport landde afgelopen zondag onverwachts een zeldzame militaire Boeing 757-200. Het toestel is van de Amerikaanse luchtmacht en de officiële, militaire aanduiding is C-32B Gatekeeper.

(On)opvallende 757 in Rotterdam

Het vliegtuig dook plotseling op. Afgelopen zondag landde de Boeing op de Rotterdamse luchthaven zonder zichtbare registratienummers. Het toestel was bovendien onzichtbaar op civiele radarsites tijdens de vlucht. Het is een sober verschijning: de Boeing 757 is nagenoeg geheel wit en de enige markeringen zijn twee kleine Amerikaanse vlaggetjes op de achterzijde van de romp.

In militaire termen is het toestel op Rotterdam officieel geen Boeing 757 maar een C-32B. Deze toestellen verzorgen het transport en de ondersteuning van personeel voor Amerikaanse speciale missies. Ze bieden steun aan buitenlandse staten via het Foreign Emergency Support Team van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De missies vallen onder speciale operaties en inlichtingenwerk.

Sinds lange tijd eindelijk weer eens een Boeing 757 op onze luchthaven en dan ook nog de militaire variant. Prachtig! Ook voor militair luchtverkeer is onze luchthaven belangrijk, in de regio. ✈️ https://t.co/1rkExzTGGN— Vrienden van Rotterdam The Hague Airport (@VV_RTHA) March 8, 2026 In navolging van de re-post; hierbij nog twee foto’s van de bijzondere & uitzonderlijke bezoeker. Een Amerikaanse C32-B, oftewel de militaire variant van de Boeing 757-200. Hiervan vliegen er heel weinig wereldwijd. Met dank aan Hugo voor de prachtige foto’s. 🙏🏼✈️ pic.twitter.com/gZTau4hOpz— Vrienden van Rotterdam The Hague Airport (@VV_RTHA) March 9, 2026

Ambiguïteit

Volgens het officiële registratiesysteem van de Verenigde Staten bestaan er vijf van deze toestellen met de registraties 02-5001, 98-6006, 99-6143, 00-9001 en 02-4452. In werkelijkheid zouden er slechts twee toestellen zijn, waarvan de officiële registraties naar verluidt 00-9001 en 02-4452 zijn. Hoewel de Amerikaanse autoriteiten meermaals hebben gepoogd te beweren dat er slechts één vliegtuig is, bewijzen congresdocumenten uit 2002 het tegendeel.

Bovendien zijn er verschillende foto’s opgedoken waaruit verschillen blijken. Zo heeft het ene toestel dertien ramen in het eerste segment aan de linkerzijde, terwijl het andere er slechts twaalf heeft. Ook heeft één toestel grotere uitklapruimtes voor de evacuatieglijbaan. Het is onduidelijk welke specificaties bij welk specifiek toestel horen. De vliegtuigen bieden ruimte aan 45 passagiers en zijn uitgerust met extra brandstoftanks in het vrachtruim voor een groter vliegbereik.

Air Force Two

De C-32 is voor velen een bekend vliegtuig, maar dan vooral de C-32A-variant. In tegenstelling tot de witte Gatekeeper-vliegtuigen is de C-32A een stuk opvallender. Dit is namelijk het blauw-witte toestel dat de vicepresident van de Verenigde Staten gebruikt en bekendstaat als ‘Air Force Two’. Dat type vliegtuig was tijdens de NAVO-top aanwezig op Schiphol en dook in 2021 eveneens onverwachts op in Rotterdam.