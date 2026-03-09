TUI creëert nieuwe ‘hub’ in Midden-Oosten

Gezien de vele gestrande reizigers in de grote hubs van het Midden-Oosten, zijn maatschappijen haastig op zoek naar manieren om deze reizigers te evacueren. TUI creëert daarvoor zelf een volledig nieuwe ‘hub’.

Tot nu toe hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen chartervluchten uitgevoerd naar het Midden-Oosten. Zo vloog KLM tweemaal op en neer naar Muscat, Oman. TUI Nederland voerde eveneens een vlucht uit naar Sharm-el-Sheikh in Egypte voor de Nederlandse overheid. Later in de week verscheen ook Defensie met een Airbus A330 in de Omaanse hoofdstad.

In de tussentijd is TUI bezig met het opzetten van een volledig systeem om de repatriëringsoperaties soepel te laten verlopen. In tegenstelling tot de grote maatschappijen uit het Midden-Oosten en hun Europese concurrenten, legt TUI de focus op kleinere luchthavens als Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten en Heraklion, Griekenland.

De luchthaven van Al-Ain ligt op de grens met Oman op ongeveer honderdvijftig kilometer afstand van Abu Dhabi. Volgens een woordvoerder was dit een logische oplossing. De luchthaven is veilig en het luchtruim is er open. Bovendien hoeven reizigers de grens met Oman niet over, wat een tijdrovende en complicerende factor is. Op deze manier kan TUI haar gasten snel het land uitkrijgen.

Internationale samenwerking

TUI voert dan ook regelmatig vluchten uit. Zo vertrokken er afgelopen zondag nog twee repatriëringsvluchten vanaf Al-Ain richting het Griekse Heraklion. Daarvoor zet de maatschappij een Boeing 737 MAX 8 in. Ook voor maandag staan er weer twee vluchten gepland. Vanaf Heraklion worden mensen naar verscheidene bestemmingen in Duitsland en het VK gebracht.

De repatriëring is een operatie van het hele TUI-concern, waarbij zowel de Duitse en Britse als de Nederlandse en Belgische tak betrokken zijn. Woordvoerder Petra Kok van TUI Nederland zegt daarover dat de toestellen worden ingezet door de hele groep, waarbij ook vliegtuigen uit Nederland betrokken zijn.