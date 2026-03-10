Drie Amerikaanse F-15’s verloren door toedoen van één F-18

Al kort na de Israëlisch-Amerikaanse invasie van Iran kwam het nieuws naar buiten dat Amerikaanse F-15’s door ‘vriendelijke’ luchtverdediging waren neergeschoten. Nu blijkt dat één enkele F-18 daarvoor verantwoordelijk was.

Op maandagochtend 2 maart circuleerden beelden op sociale media van een Amerikaanse F-15 Eagle die in een ongecontroleerde spiraal naar beneden stortte. Uit een van de motoren waren vlammen zichtbaar voordat het toestel neerkwam in Koeweit. De piloot wist op tijd gebruik te maken van zijn schietstoel en overleefde de crash met slechts enkele verwondingen.

De exacte details, zoals de locatie en het tijdstip, waren kort na de crash onduidelijk. Het Koeweitse ministerie van Defensie meldde echter al snel dat er meerdere toestellen waren neergekomen boven het Arabische land; de teller staat inmiddels op drie. Volgens The Wall Street Journal is één Koeweitse F-18 verantwoordelijk voor alle drie de crashes.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat een Koeweitse F/A-18-piloot de Amerikaanse toestellen mogelijk verkeerd heeft geïdentificeerd en vervolgens heeft beschoten, aldus de WSJ. Er wordt ook onderzocht of grondgebonden systemen betrokken waren bij het incident. Videobeelden tonen hoe een F-15 wordt geraakt door een projectiel en vervolgens neerstort. Er is vooralsnog geen videomateriaal beschikbaar waarop het neerschieten van de overige toestellen te zien is.

Friendly Fire

Dit drievoudige verlies markeert een opmerkelijk historisch moment: tot op heden was er in luchtgevechten nog nooit een F-15 door een vijand neergehaald. Er wordt gespeculeerd over de oorzaak, waarbij communicatiefouten met de grondcontrole of een defect aan het IFF-systeem de meest waarschijnlijke scenario’s zijn. Een gerichte aanval op geallieerde krachten lijkt onwaarschijnlijk.

Vergelijkbare gevallen van ‘friendly fire’ zijn zeldzaam, maar komen voor. Zo schoten Amerikaanse F-15’s in 1994 per ongeluk twee eigen UH-60 Black Hawk-helikopters neer boven Irak. Tijdens de Irakoorlog in 2003 schoot een Amerikaanse Patriot-batterij een Brits verkenningsvliegtuig neer. Enkele weken later kwam een Amerikaanse F-18-piloot om het leven door datzelfde afweersysteem.