Ex-KLM-baas Pieter Elbers vertrekt bij Indiase airline

Pieter Elbers is per direct opgestapt als CEO van de Indiase prijsvechter IndiGo. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. Volgens het bedrijf heeft de voormalig KLM-topman zijn ontslag om persoonlijke redenen ingediend. Oprichter Rahul Bhatia neemt voorlopig de leiding van de maatschappij over.

Elbers trad in september 2022 aan bij IndiGo, kort nadat hij vertrok bij KLM. In India kreeg hij de taak om de grootste luchtvaartmaatschappij van het land verder te laten groeien en internationaal op de kaart te zetten. Onder zijn leiding zette IndiGo grote stappen op het internationale toneel. Zo bestelde de airline honderden nieuwe Airbus-toestellen en werd het routenetwerk uitgebreid met onder meer langeafstandsvluchten naar Europa, waaronder Amsterdam, Londen en Manchester.

Ook op organisatorisch vlak probeerde Elbers de maatschappij verder te professionaliseren. Toch kreeg zijn periode als topman eind vorig jaar een flinke tegenslag. In december kampte IndiGo met grote operationele problemen, waardoor duizenden vluchten moesten worden geannuleerd. De verstoringen zorgden voor grote chaos op luchthavens en leverden forse kritiek op van passagiers en de Indiase autoriteiten. Elbers bood destijds publiekelijk zijn excuses aan, maar de overheid bleef de situatie nauwlettend volgen.

Of de crisis uiteindelijk heeft bijgedragen aan zijn vertrek is niet officieel bevestigd. Wel komt er met het vertrek van Pieter Elbers na ruim drie jaar een einde aan een opvallend hoofdstuk in zijn internationale luchtvaartcarrière, waarin hij tevens IATA-voorzitter werd. Elbers stond eerder van 2014 tot 2022 aan het roer van KLM. Hij werd daar opgevolgd door Marjan Rintel, die momenteel nog altijd CEO van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij is.