Ironisch einde: antieke Yak-40 overleeft Russische sneeuwval niet

In Rusland is een vijftig jaar oude Yak-40 bedolven onder een dak dat instortte als gevolg van de sneeuw. Het is een onwaardig einde voor een vliegtuig dat al decennialang dienst doet.

De geschiedenis heeft al meermaals laten zien dat de Russische winter de ondergang kan betekenen voor hen die te veel hoogmoed hebben. Het bekendst is uiteraard Napoleon, die aankwam in een verlaten Moskou waarna hij bijna tachtig procent van zijn mannen verloor. Ook Hitlers leger onderschatte de Russische winter enorm.

Maar dat een Russisch vliegtuig de winter niet overleeft, is in ieder geval opmerkelijk te noemen. De Yakovlev Yak-40, registratie RA-88188, rolde in 1976 van de band in Saratov, Zuid-Rusland. Sindsdien hing het vliegtuig bijna 34.000 uur in de lucht in een carrière die bijna vijftig jaar spande. Het vliegtuig had nog ruim 350 vlieguren te gaan voordat het naar de hangar mocht voor een grote onderhoudsbeurt.

Dat bereikte de Yak-40 niet. Het vliegtuig stond tijdelijk in een hangar op de luchthaven van Moskou Vnukovo voor reparatiewerkzaamheden, aldus het Russische Telegramkanaal Aviatorshina. Wegens de grote sneeuwval begaf het dak van de hangaar het en werd het vliegtuig bedolven onder grote, metalen golfplaten en een dikke laag sneeuw.

Tekort

De metalen constructie kwam neer op de stabilo’s, waarbij de interne structuur fundamenteel beschadigd raakte. Ook het kielvlak overleefde de instorting niet. Aan de rechterzijde van het richtingroer ontstond bovendien een doorlopende scheur van 80 tot 85 millimeter lang. Hoewel deze elementen in theorie te herstellen zijn, is dergelijk onderhoud extreem tijdrovend en kostbaar.

Het is nu aan de reparatiefabriek in Minsk, Belarus, om te bepalen wat ermee te doen. In de komende weken zullen ze kijken of ze het toestel alsnog gaan repareren, of de Yak-40 gaan demonteren. Hoewel het laatste wellicht logischer klinkt, heeft Rusland nog altijd te maken met een schreeuwend tekort aan vliegtuigen. Elk toestel wat beschikbaar is, kan daarom nuttig worden ingezet.