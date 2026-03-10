KLM zet andere vliegtuigen in op vluchten naar Azië

Vanwege de oplopende spanningen rondom Iran maken Europese luchtvaartmaatschappijen strategische keuzes. Zo zet KLM grotere vliegtuigen in op vluchten naar Azië. Daarmee hopen ze het gat op te vangen dat airlines uit het Midden-Oosten noodgedwongen lieten vallen.

Na de Israëlisch-Amerikaanse aanval op Iran, sloeg het Iraanse regime terug in de Golfregio. Iran regime vuurde grote aantallen drones af op golflanden als de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Bahrein. Behalve de Amerikaanse bases die daar liggen, proberen de Iraniërs ook zoveel mogelijk chaos te veroorzaken in grote steden als Dubai en Abu Dhabi.

Het gevolg is dat de grote maatschappijen uit het Midden-Oosten al ruim een week lang niet op volle sterkte kunnen vliegen. Hoewel de vluchtschema’s inmiddels mondjesmaat weer worden opgestart, kan een drone-alarm een compleet vliegveld per direct stilleggen. Nog altijd zijn er hierdoor duizenden reizigers gestrand in de regio.

Europese airlines

Europese luchtvaartmaatschappijen spelen in op deze situatie. Lufthansa opent bijvoorbeeld ad hoc nieuwe bestemmingen in Oost-Azië, en ook KLM zet grotere vliegtuigen in op bestaande routes. Naar bestemmingen als Peking, Tokio, Hongkong, Kuala Lumpur, en Jakarta vliegt de maatschappij met meer capaciteit. Zo wordt voor vlucht KL897 naar Peking een Boeing 787-10 ingezet, terwijl KLM deze route doorgaans met de kleinere 787-9 Dreamliner uitvoert.

Ook zustermaatschappij Air France vliegt met groter materieel naar het Oosten. Vluchten naar Delhi, Bangkok, Phuket, Singapore, Shanghai en Tokio verwelkomen allemaal grotere vliegtuigen, zoals 777-300ER’s in plaats van de 777-200ER. Een deel van deze extra stoelen is gereserveerd voor de Franse overheid om gestrande burgers te repatriëren.

Prijzige tickets

Reizigers moeten voor reguliere tickets soms duizenden euro’s betalen wegens de enorm gestegen vraag. De maatschappijen uit het Midden-Oosten zijn normaal gesproken goed voor dertig procent van al het verkeer tussen Oost-Azië en West-Europa. De huidige uitval heeft dan ook een enorme impact op de markt, nog afgezien van de stijgende olieprijzen.

Voor Air France-KLM valt de impact van de brandstofprijzen momenteel nog mee. Het concern heeft de olieprijs voor een langere periode vastgelegd, een strategie die in economische termen ‘hedgen’ wordt genoemd. Hiermee is zeventig procent van de benodigde kerosine voor dit kwartaal al ingekocht tegen lagere tarieven. Wel is de verwachting dat de ticketprijzen verder zullen oplopen naarmate de crisis rondom Iran langer aanhoudt.