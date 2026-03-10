‘Nieuw’ Embraer-toestel voert eerste vlucht uit

De eerste vrachtvariant van de Embraer E190 voerde afgelopen maandag zijn eerste vlucht uit. Het toestel is een omgebouwde variant en vloog van Keulen, Duitsland, naar Larnaca, Cyprus.

De Embraer E190F, registratie 9H-BRD, behoort tot de vloot van Bridges Air Cargo, die onder andere tijdsgevoelige express-vluchten uitvoert naar bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Bridges Air Cargo is onderdeel van Bridges Worldwide, een logistieke dienstverlener die onder andere samenwerkt met bedrijven als FedEx, DHL en UPS.

De E190F is ontwikkeld om te voldoen aan de toenemende vraag naar snelle en efficiënte vrachtvliegtuigen voor regionale en secundaire markten, met name gedreven door de groei van e-commerce. Deze toestellen zijn bedoeld om bestaande, verouderde vrachtvliegtuigen te vervangen.

Volgens Embraer beschikt de E190F over meer dan veertig procent extra laadvolume in vergelijking met vergelijkbare oudere vliegtuigen. Bovendien heeft het toestel tot dertig procent lagere operationele kosten dan grotere narrowbody-toestellen zoals de Boeing 737. Maximaal is er ruimte voor 13.500 kilo vracht aan boord van de nieuwe vrachtvariant van de Embraer.

‘Nieuw’

Helemaal nieuw is het toestel echter niet. Voor de vrachtvariant maakt Embraer gebruik van een conversietechniek genaamd ‘passagier-tot-vrachtvliegtuig’ (P2F). Zoals de naam laat zien, worden daarbij voormalige passagiersvliegtuigen omgetoverd tot een vrachtvliegtuig, waarbij er een ruime laadklep wordt geïnstalleerd voor grotere volumes vracht.

Bridges Air Cargo, geregistreerd in Malta, leaset de machine van Regional One. Dat is een Amerikaanse airline en durfinvesteerder waarmee Embraer samenwerkt om het vrachtvliegtuig te ontwikkelen. Vorig jaar verdubbelde het Amerikaanse bedrijf haar order van twee naar vier toestellen. Inmiddels zijn verscheidene airlines bij het project aangehaakt.