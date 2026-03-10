Oude Boeing 747 ‘landt’ tussen wolkenkrabbers in Seattle

Het is geen crash, maar een architectonisch hoogstandje: in de Amerikaanse stad Seattle komt een voormalige United Airlines-Boeing 747 te hangen tussen twee gebouwen in.

Lange tijd was Seattle de thuisbasis van Boeings “Queen of the Skies”. Inmiddels rolt het toestel niet meer van de band en zijn de fabriekshallen van Everett omgetoverd tot productielijnen voor het 777X-programma en de 767F-varianten. Toch wil de stad het iconische toestel niet in de vergetelheid laten vallen, en een ontwikkelaar ging ermee aan de slag.

Op het terrein van een voormalige parkeerplaats worden twee wolkenkrabbers van elk 148 meter hoog gebouwd. Tussen beide gebouwen komt de romp van een voormalige Boeing 747 van United Airlines te hangen. Het vliegtuig beschikt niet langer over zijn vleugels en zal volledig zilver worden gespoten. De staartvleugel zal wel fier overeind blijven steken.

United Airlines

Het toestel, voorheen registratie N178UA, is een Boeing 747-400. Zijn eerste vluchten vonden plaats in oktober 1990, en de machine werd in november dat jaar afgeleverd aan United Airlines. Sindsdien vloog de airline de hele wereld over met maximaal 374 passagiers in drie verschillende reisklassen. Het vliegtuig verliet de maatschappij uiteindelijk in oktober 2017, kort voor het definitieve vertrek van de machine bij de airline.

Sindsdien staat het toestel te roesten in de woestijn bij Victorville, in het zuiden van Californië. Inmiddels is de machine in verschillende onderdelen uit elkaar gehaald, die naar het noorden zijn gebracht. Daar wordt de voormalige “Queen of the Skies” weer in ere hersteld. Naar verwachting is het project eind april volledig afgerond en kunnen liefhebbers het toestel aanschouwen.

Het vliegtuig gaat dienen als gemeenschappelijke ruimte waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen werken. Omdat het toestel ruim vier meter boven de grond hangt, kunnen voetgangers ook onder de romp doorlopen, waarbij het onderstel deels uitgeklapt blijft. Het toestel wordt bovendien zo gemonteerd dat het kan meebewegen bij aardbevingen, een noodzakelijke voorzorgsmaatregel in het aardbevingsgevoelige Seattle.