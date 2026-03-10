Russische Su-34’s bombarderen eigen grondgebied

Onderzoek wijst uit dat Rusland alleen in 2026 al tien keer Russisch grondgebied heeft gebombardeerd. Experts wijzen op het verouderde materiaal en de oplossing die daarvoor is bedacht.

In de eerste twee maanden van het jaar vielen er al minstens tien Russische bommen op eigen grondgebied. Dat blijkt uit onderzoek van het Telegramkanaal ASTRA, dat in 2024 door de Russische overheid als ‘buitenlandse agent’ werd bestempeld. De grootste boosdoeners zijn de Su-34-straaljagers, die tegen het einde van de Sovjet-Unie werden ontwikkeld.

Zo kwamen begin februari twee FAB-bommen neer op de West-Russische stad Belgorod, niet ver van het Oekraïense Charkiv. Russische media berichtten destijds dat de bommen ‘abnormaal neerkwamen’, wat als eufemisme geldt voor het per ongeluk bombarderen van eigen grondgebied. Omdat Charkiv grotendeels in Oekraïense handen is, moeten Russische piloten hun munitie al boven Russisch luchtruim lossen om buiten bereik van de vijandelijke afweer te blijven.

Luchtdominantie

De oorzaak van het bombarderen van het eigen grondgebied door de Russen ligt in 2022. Toen Rusland Oekraïne op grootschalige wijze binnenviel, poogde het al snel dominant te worden in de lucht en de Oekraïense luchtverdediging uit te schakelen. Deze missie faalde, mede wegens het oude materieel waarvan Rusland gebruikmaakte en het gebrek aan getrainde piloten.

Sindsdien moet Rusland daarom bommen afvuren buiten het bereik van het Oekraïense luchtafweergeschut. Om die reden ontwikkelde de Russische luchtmacht speciale UMPK-kits die bommen vleugels geven en satellietbeleiding. Hiermee kunnen de bommen als het ware een poosje door de lucht ‘glijden’ voordat ze neerkomen op vijandelijk gebied in Oekraïne.

Helaas voor Moskou gaat dit niet altijd goed, en komen deze bommen regelmatig terecht op eigen grondgebied. Behalve dat er enkel dit jaar al minstens tien neerkwamen in Rusland, bombardeerde Rusland eigen grondgebied maar liefst 143 keer in 2025 en 165 keer in 2024. Er lijkt dus een dalende lijn in te zitten, maar het blijft pijnlijk voor de Russische oorlogsvoering.