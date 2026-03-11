Dassault komt met duurste privéjet tot nu toe

Dassault komt met een nieuwe zakenjet. De nieuwe Falcon 10X moet de strijd aangaan met de concurrenten Gulfstream en Bombardier op de lange afstand.

De Franse vliegtuigbouwer Dassault Aviation heeft dinsdag officieel zijn nieuwste zakenjet onthuld: de Falcon 10X. De presentatie vond plaats in de fabriek in Mérignac en geldt als een belangrijke mijlpaal voor de nieuwste telg in de Falcon-familie, waarmee de fabrikant de concurrentie aangaat met de grootste Noord-Amerikaanse spelers in het topsegment van de zakenluchtvaart.

De Falcon 10X wordt met een geschatte prijs van ongeveer 80 miljoen dollar (68,8 miljoen euro) het duurste toestel ooit van Dassault. Het topmodel beschikt volgens de vliegtuigbouwer over de grootste cabine in zijn klasse en moet in staat zijn om intercontinentale routes te vliegen tussen steden als New York en Shanghai zonder tussenstop. Met een intercontinentale actieradius van ongeveer 7.500 nautische mijl (13.900 kilometer) kan de Falcon 10X dan ook vrijwel elk continentaal traject non-stop afleggen. Bij de ceremonie waren leveranciers en tientallen vermogende potentiële klanten aanwezig.

Volgens topman Eric Trappier is het toestel ontworpen voor extreem lange vluchten met maximale aandacht voor comfort en veiligheid. ‘De rol van dit vliegtuig is om zeer lange afstanden te vliegen en daarbij het hoogste niveau van comfort en veiligheid te bieden’, verklaarde hij tegenover aanwezige media. De tweemotorige Falcon 10X zal naar verwachting binnenkort zijn eerste vlucht maken. De daadwerkelijke ingebruikname staat gepland voor het einde van dit decennium.

Strijd om de privéjetmarkt

Met zijn ruime cabine en grote actieradius positioneert Dassault het toestel nadrukkelijk tegenover de grootste modellen van de concurrentie. Daarmee gaat de Falcon 10X rechtstreeks de strijd aan met onder meer de Global 8000 van Bombardier en de G800 van Gulfstream Aerospace, een dochteronderneming van General Dynamics. De Canadese en Amerikaanse fabrikanten leverden in 2025 gezamenlijk ongeveer vier keer zoveel zakenjets af als Dassault. Met de Falcon 10X hoopt de Franse fabrikant zijn positie in het ultraluxe segment verder te versterken.

De vraag naar privéjets blijft wereldwijd sterk, mede door de groei die de sector doormaakte tijdens de coronapandemie. Volgens prognoses van Honeywell zullen er in de komende tien jaar circa 8.500 zakenjets worden geleverd, met een totale waarde van naar schatting 283 miljard dollar (243,4 miljard euro).