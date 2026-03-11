In beeld: 737 MAX maakt snoeiharde landing

Het landingsgestel van een Boeing 737 MAX is fors beschadigd bij een harde landing op de luchthaven van Phuket in Thailand.

De Boeing 737-8 MAX van Air India Express was onderweg van het Indiase Hyderabad naar Phuket. Het toestel, registratie VT-BWQ, had 133 mensen aan boord. Iets voor 11:30 uur ’s ochtends maakte de 737 zich op voor de landing op de Thaise luchthaven, maar het toestel raakte de baan snoeihard. Daarbij raakte het neuslandingsgestel beschadigd en schoten beide banden van het neuswiel los. De Boeing kwam verderop op de landingsbaan tot stilstand.

Beelden van harde landing 737

Als gevolg van het incident werd de betreffende landingsbaan op het vliegveld van Phuket tijdelijk gesloten. Op social media verschenen een video van de harde landing en foto’s van de schade aan het landingsgestel van de 737.

Vidéo de l'atterrissage très brutal à Phuket du Boeing 737 MAX d'Air India Express.



L'aéroport de Phuket est fermé jusqu'à 18h (heure locale). De nombreux vols se déroutent.

More visuals of the landing incident that led to the immobilization of the aircraft on Runway 09 of Phuket (HKT).



📹 Credit: Skyboyz / @Skyboyz15#aircraft https://t.co/EUP5NxZZsf pic.twitter.com/UdTWH5QvI6— FL360aero (@fl360aero) March 11, 2026

Harde landingen

Dat vliegtuigen een harde landing maken komt vaker voor, meestal als gevolg van bepaalde weersomstandigheden. En de gevolgen zijn vaak niet mals. Zo kwam een Airbus A320neo van Marabu vorig jaar een tijd aan de grond te staan voor een uitgebreide controle na een harde landing op de luchthaven van het Portugese Madeira. In 2023 raakten in vrij korte tijd twee Boeing 767’s op dezelfde wijze beschadigd na een harde landing. In beide gevallen ontstonden er scheuren en gaten in de romp. Toen speelde het weer overigens geen rol.