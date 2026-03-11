Close Menu
Incidenten

In beeld: 737 MAX maakt snoeiharde landing

Door Leestijd: 2 minuten
Foto ter illustratie © Krish Aarush, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Het landingsgestel van een Boeing 737 MAX is fors beschadigd bij een harde landing op de luchthaven van Phuket in Thailand.

De Boeing 737-8 MAX van Air India Express was onderweg van het Indiase Hyderabad naar Phuket. Het toestel, registratie VT-BWQ, had 133 mensen aan boord. Iets voor 11:30 uur ’s ochtends maakte de 737 zich op voor de landing op de Thaise luchthaven, maar het toestel raakte de baan snoeihard. Daarbij raakte het neuslandingsgestel beschadigd en schoten beide banden van het neuswiel los. De Boeing kwam verderop op de landingsbaan tot stilstand.

Beelden van harde landing 737

Als gevolg van het incident werd de betreffende landingsbaan op het vliegveld van Phuket tijdelijk gesloten. Op social media verschenen een video van de harde landing en foto’s van de schade aan het landingsgestel van de 737.

Harde landingen

Dat vliegtuigen een harde landing maken komt vaker voor, meestal als gevolg van bepaalde weersomstandigheden. En de gevolgen zijn vaak niet mals. Zo kwam een Airbus A320neo van Marabu vorig jaar een tijd aan de grond te staan voor een uitgebreide controle na een harde landing op de luchthaven van het Portugese Madeira. In 2023 raakten in vrij korte tijd twee Boeing 767’s op dezelfde wijze beschadigd na een harde landing. In beide gevallen ontstonden er scheuren en gaten in de romp. Toen speelde het weer overigens geen rol.

