Iraanse Fokkers beschadigd bij Israëlische aanvallen

Twee Fokker 50’s zijn niet ongeschonden uit de oorlog in Iran gekomen. De toestellen van Karun Airlines raakten, net als andere toestellen, beschadigd bij aanvallen op luchthavens in Iran.

Volgens Iraanse autoriteiten zijn bij recente aanvallen van Israël en de Verenigde Staten vier civiele vliegtuigen beschadigd of vernietigd. Naast een Airbus A319 van Iran Air zouden ook twee Fokker 50-toestellen van Karun Airlines en een vliegtuig van Pars Air zijn geraakt.

Ook de Iraanse burgerluchtvaart heeft zwaar te lijden onder operatie ‘Epic Fury’, de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran. Al vorige week werd een civiel vliegtuig vernietigd bij aanvallen van Israël en de Verenigde Staten. Taher Abdolhai, topman van Iran Air, verklaarde dat de Airbus A319 met registratie EP-IEP ‘opzettelijk’ zou zijn getroffen. Op sociale media circuleren beelden van het zwaar beschadigde toestel op luchthaven Bushehr.

Volgens Iraanse autoriteiten zijn bij de meest recente aanvallen nog eens drie civiele vliegtuigen beschadigd of vernietigd. Zo zouden twee Fokker 50-toestellen van Karun Airlines zijn geraakt op de luchthaven van Ahvaz. De regionale luchtvaartmaatschappij beschikt volgens CH Aviation over een kleine vloot met onder meer vier Fokker-toestellen: twee Fokker 50’s en twee Fokker 100’s. Daarnaast heeft de maatschappij ook twee Boeing 737-300’s in de vloot.

Pars Air

Ook op luchthaven Teheran-Mehrabad zou een toestel van Pars Air beschadigd zijn geraakt. Iraanse autoriteiten hebben echter geen details gegeven over het exacte type vliegtuig. Pars Air beschikt over drie Bombardier CRJ200-toestellen en één Boeing 737-400. Volgens beschikbare vlootgegevens waren de afgelopen tijd nog slechts twee CRJ200’s operationeel.

De meldingen over de beschadigde civiele vliegtuigen konden vooralsnog niet onafhankelijk worden bevestigd. De situatie rond de betrokken luchthavens en de omvang van de schade blijft daarom onduidelijk.