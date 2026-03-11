Lufthansa staakt donderdag: alleen vluchten naar Midden-Oosten

De Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit roept donderdag een algemene staking uit van 48 uur bij Lufthansa, Lufthansa Cargo en CityLine. Vluchten naar het Midden-Oosten zijn daarbij uitgesloten.

Passagiers moeten zich voorbereiden op lege vliegvelden en geannuleerde vluchten. De grootste pilotenvakbond in Duitsland, met ruim vijfduizend leden, kondigde de staking aan voor aanstaande donderdag. Deze 48-uurstaking volgt op een eerdere staking op donderdag 12 februari, toen enkel Lufthansa-piloten het werk neerlegden.

De onderhandelingen over de bedrijfspensioenen bij Lufthansa en Lufthansa Cargo vormen de kern van het arbeidsconflict, aldus de vakbond. VC-voorzitter Andreas Pinheiro bevestigt dat er nog steeds geen aanbod is gedaan. ‘Het helpt niet als de andere partij alleen aangeeft dat hij bereid is te praten, maar niet wil praten over substantiële verbeteringen van de bedrijfspensioenregeling.’

Arne Karstens, woordvoerder van de cao-commissie, uitte zijn frustratie over de houding van Lufthansa: ‘Zeven onderhandelingsrondes, lange bedenktijden en zelfs een bemiddelingsaanbod – dat heeft de werkgever allemaal laten verstrijken. We praten nu pas verder als er een onderhandelbaar aanbod ligt.’

Uitzondering

De vakbond garandeert dat er sowieso vluchten plaatsvinden naar het Midden-Oosten. In het bijzonder gaat het om bestemmingen in Egypte, Azerbeidzjan, Bahrein, Irak, Israël, Jemen, Jordanië, Qatar, Koeweit, Libanon, Oman, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Deze bestemmingen zijn uitgesloten van het conflict tussen Lufthansa en de vakbond.

In eerste instantie wilde de vakbond al een week eerder staken. De acties werden destijds uitgesteld vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. Dat bestemmingen in de regio nu expliciet buiten de actie worden gehouden, heeft alles te maken met repatriëringsvluchten. Nog altijd bevinden zich vele duizenden Europeanen in het gebied die niet weg kunnen uit het risicogebied.