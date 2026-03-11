Ryanair Boeing 737 ‘in beslag genomen’ door passagier

In Oostenrijk is een opmerkelijk geschil gaande tussen Ryanair en een voormalige passagier. De vrouw wil nog altijd geld terug en besloot een vliegtuig van de maatschappij gerechtelijk in beslag te laten nemen.

In juli 2024 wilde de vrouw met twee andere passagiers naar Mallorca vliegen met Ryanair. Helaas voor hen was hun vlucht ruim dertien uur vertraagd. Daarom besloot het drietal een andere vlucht te boeken, die ruim honderd euro per persoon duurder was dan de oorspronkelijke reis, zo meldt de Oostenrijkse krant Oberösterreichische Nachrichten.

Volgens het bericht betaalde Ryanair later de oorspronkelijke ticketprijs van € 242,11 terug. De maatschappij voldeed echter niet aan het verzoek om het prijsverschil van € 105,02 over te boeken. Ook was Ryanair niet van plan de wettelijke vergoeding van € 250 per persoon aan de drie passagiers te betalen. Uiteindelijk resulteerde dit in een totale vordering van € 355,02 per reiziger.

Om haar geld te innen, schakelde de vrouw advocatenkantoor Florianer in. Samen met een deurwaarder – in Oostenrijk ook wel Exekutor genoemd – legden zij afgelopen maandag beslag op een Boeing 737-800 van Ryanair. Dat deden ze door een sticker op het desbetreffende vliegtuig te plakken. Op Facebook plaatste het advocatenkantoor een foto van de actie.

Serieus

Hoewel het een wat amateuristische actie lijkt, wordt deze manier van beslaglegging in Oostenrijk zeer serieus genomen. ‘In principe kan alles van waarde in beslag worden genomen’, legde advocaat Georg Wageneder van het kantoor uit aan Portal Heute. Maar, ’Aangezien het een Iers bedrijf is, moet je kijken wat er in Oostenrijk tastbaar is.’

Volgens het advocatenkantoor is Ryanair juridisch gezien niet langer de volledige bezitter van de Boeing 737-800 met registratie EI-EXE; de luchtvaartmaatschappij mag de machine niet verkopen. Het toestel mocht de luchthaven van Linz afgelopen maandag wel weer verlaten en bezocht in de tussentijd bestemmingen als Gdansk en Palanga. Bij een volgend bezoek aan Oostenrijk kunnen de autoriteiten het vliegtuig echter fysiek aan de ketting leggen en zelfs laten veilen.