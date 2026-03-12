32 jaar oude Boeing 767 middelpunt van internationaal conflict

Het vliegtuig werd twee jaar geleden al verkocht door Boliviana de Aviación, maar nog altijd heeft het hetzelfde uiterlijk. De inmiddels 32 jaar oude Boeing 767 is daardoor het middelpunt geworden van een internationaal conflict.

In 1994 rolde het vliegtuig van de band in de Boeing-fabriek bij Everett, Washington. Het vliegtuig werd een paar maanden later geleverd aan Alitalia waar het dertien jaar rondvloog. In 2008 verhuisde de 767 naar Zuid-Amerika, waar deze zes jaar vloog bij het Braziliaanse Tam Linhas Aéreas. Tussen 2014 en 2024 vloog de machine voor de nationale luchtvaartmaatschappij van Bolivia.

Inmiddels heeft Boliviana de Aviación al haar 767’s verkocht en vliegt ze met een vloot van Airbus A330’s, Boeing 737’s en CRJ-100-series. De Boliviaanse maatschappij verkocht het vliegtuig aan het Amerikaanse bedrijf Jetran voor ongeveer zeven miljoen dollar. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de aankoop, verhuur en verkoop van vliegtuigen. De Amerikaanse registratie luidt N407EG.

Strenge eis

De Amerikaanse partij heeft de 767 sindsdien laten ombouwen tot een vrachttoestel in het Israëlische Tel Aviv, waarvandaan het begin februari dit jaar vertrok. Desondanks lijkt het toestel nog opvallend veel op het vliegtuig waar BoA ooit mee vloog. De staart is nog intact en een deel van het logo op de romp is nog duidelijk herkenbaar, ondanks de berispelijke groene vlakken.

Boliviana de Aviación wil nu dat de Amerikaanse partij de lak aanpast. De airline beschuldigt de nieuwe eigenaren van het ongeoorloofd gebruiken van het merk. Volgens de Boliviaanse airline kan de Boeing 767 daarmee voor verwarring zorgen. Daarom eist de airline dat alle elementen die naar de flag carrier van Bolivia verwijzen, per direct worden verwijderd.

In een verklaring zegt de luchtvaartmaatschappij: ‘We wijzen dit misbruik met klem af en kondigen aan dat we de nodige juridische stappen zullen ondernemen om onze rechten te beschermen, de integriteit van ons merk te beschermen en mogelijke schade aan het vertrouwen van het publiek in ons bedrijf te voorkomen.’