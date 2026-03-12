A320-vlucht vanaf Schiphol wijkt uit

Een Airbus A320 van easyJet was donderdagochtend onderweg van Schiphol naar het Schotse Edinburgh. Het vliegtuig week uit naar Manchester nadat het twee mislukte landingspogingen had gedaan.

De Airbus A320-200, registratie OE-LST, vertrok op donderdagochtend 12 maart vanaf Schiphol richting Edinburgh. Al om 07:12 uur, enkele minuten voor de geplande vertrektijd, steeg de machine op vanaf de Kaagbaan in zuidwestelijke richting. Na een scherpe bocht over het strand van Zandvoort zette het toestel koers richting het Verenigd Koninkrijk voor een vlucht die normaal gesproken ruim een uur duurt.

Naarmate de Airbus de luchthaven van Edinburgh naderde, nam de wind in kracht toe. Het toestel deed een eerste landingspoging, maar die mislukte. De piloten voerden een go-around uit en waagden een tweede poging. Toen zij er opnieuw niet in slaagden de machine veilig aan de grond te zetten, werd een noodsituatie uitgeroepen (Squawk 7700).

Vanwege het risico op een brandstoftekort bij aanhoudende mislukte pogingen, besloot de cockpit uit te wijken naar het zuidwestelijker gelegen Manchester. Deze keuze ligt voor de hand, aangezien easyJet daar een grote basis heeft. Hierdoor is het voor de luchtvaartmaatschappij eenvoudiger om passagiers op te vangen en eventueel vervangend vervoer of een nieuwe vlucht te regelen.

Veilige landing

Na een korte vlucht van ongeveer veertig minuten landde de A320 veilig in Manchester. Het vliegtuig taxiede naar een remote stand waar alle passagiers het toestel normaal konden verlaten. Het grondpersoneel maakte de machine vervolgens gereed voor een vlucht terug naar Amsterdam, om zo het vliegschema weer op te pakken.

De weersomstandigheden in Edinburgh zorgen vaker voor problemen. Vorig jaar had een Boeing 737 van Ryanair bijvoorbeeld tweemaal pech tijdens storm Amy. Na een eerste mislukte landing in Prestwick, Zuidwest-Schotland, probeerde die machine uit te wijken naar Edinburgh. Ook daar lukte het landen niet, waarna het toestel uiteindelijk uitweek naar Manchester. Uit later onderzoek bleek dat de brandstofvoorraad op dat moment een kritiek niveau had bereikt.