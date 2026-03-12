Amerikaans KC-135-tankervliegtuig neergestort in Irak

Een Amerikaans KC-135-tankervliegtuig is donderdag verongelukt in het westen van Irak. Dat heeft het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) bevestigd. Het toestel ging verloren tijdens een militaire missie boven Irak.

Volgens het Amerikaanse leger waren twee militaire vliegtuigen betrokken bij het incident. Eén toestel, de KC-135, ging verloren, terwijl het andere vliegtuig veilig wist te landen. Het ongeluk vond plaats in niet-vijandelijk luchtruim en zou volgens de eerste informatie niet zijn veroorzaakt door vijandelijk vuur. Direct na het incident ging een zoek- en reddingsoperatie van start om de plaats van het ongeval te lokaliseren.

Het statement van CENTCOM

KC-135 en Iran

Het toestel maakte deel uit van de Amerikaanse luchtoperaties in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten voeren momenteel militaire operaties uit tegen Iran. Sinds het begin van de aanvallen door de VS en Israël is het conflict geëscaleerd, waarbij Iran ook aanvallen heeft uitgevoerd op omliggende landen waar Amerikaanse bases en troepen zijn gestationeerd.

De KC-135 Stratotanker speelt een belangrijke rol in deze operaties. Het vliegtuig is ontworpen om andere militaire toestellen in de lucht bij te tanken, waardoor jachtvliegtuigen, bommenwerpers en verkenningsvliegtuigen langere missies kunnen uitvoeren zonder te hoeven landen. Het type werd eind jaren vijftig geïntroduceerd, en vormt nog altijd een van de belangrijkste tankervliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Ondanks de leeftijd van het ontwerp blijven KC-135’s wereldwijd intensief in gebruik, onder meer bij operaties in Europa, het Midden-Oosten en de Indo-Pacific.

Het incident in Irak wordt momenteel onderzocht door het Amerikaanse leger. Dit artikel wordt bijgewerkt naarmate meer details over het ongeval bekend worden gemaakt.