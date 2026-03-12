Eelde zet in op groei van campus

Groningen Airport Eelde roept meer partijen op zich aan te sluiten bij de Airport Campus bij de luchthaven. Eelde ziet de plek graag groeien.

Waar Groningen Airport Eelde helikoptervluchten gaat weren nodigt het bedrijven en onderwijsinstellingen juist van harte uit om zich op de luchthaven te vestigen. De Airport Campus op Eelde staat aan de vooravond van een volgende ontwikkelfase. Wat betreft de luchthaven wordt de leerwerkfaciliteit in ieder geval uitgebreid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er ruimte én noodzaak is voor verdere groei en professionalisering van de campus.

Volgens het onderzoek is daarbij een nauwe samenwerking tussen de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden van groot belang. De studie kwam tot stand met financiële steun van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Europese Unie. Groningen Airport Eelde doet daarom een oproep aan bedrijven en organisaties die willen aansluiten bij de Airport Campus om zich te melden voor het vervolgtraject.

‘De Airport Campus is een logische volgende stap in onze rol als maatschappelijke infrastructuur en als plek waar talent en innovatie samenkomen’, zegt luchthavendirecteur Meiltje de Groot tegenover Omroep Groningen. ‘We zoeken partners die met ons willen bouwen aan concrete opleidingen, faciliteiten en projecten die de luchtvaartsector toekomstbestendig maken.’

De campus heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een leeromgeving op de luchthaven, waar studenten praktijk en theorie direct met elkaar verbinden. Op dit moment volgen zo’n honderdveertig studenten onderwijs op de Airport Campus. ROC Noorderpoort biedt er al de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener aan. Vanaf september wordt het aanbod uitgebreid met de nieuwe opleiding Drone Operator Specialist.