Stroom aan Airbussen verlaat risicovliegveld

Een opmerkelijk tafereel op radarbeelden afgelopen dinsdag: een tiental Airbus-vliegtuigen van Gulf Air verlaat Bahrein, onderweg naar een veiligere haven. De vliegtuigen vlogen in een colonne richting Saoedi-Arabië.

Na de Israëlisch-Amerikaanse aanval sloten bijna alle Golfstaten vrijwel direct hun luchtruim. Inmiddels heeft een land als de Verenigde Arabische Emiraten weer enkele luchtcorridors open. Er vliegen dan ook dagelijks enkele tientallen vliegtuigen van en naar de luchthavens van Abu Dhabi en Dubai om gestrande reizigers naar huis te brengen. Het luchtruim van Bahrein is nog altijd potdicht.

Behalve dinsdagavond, toen er plotseling een corridor open leek te gaan. Onverwacht vloog een colonne aan Airbussen van de nationale luchtvaartmaatschappij Gulf Air het land uit. Het gaat specifiek om vier Airbus A320’s (registraties A9C-AI, -AH, -AG en -AF), een A321 (A9C-CD) en vijf A321neo’s (A9C-NC, -XC, -XE, -XD en -XA).

Deze toestellen voeren normaliter de regionale operaties uit voor Gulf Air en vliegen naar bestemmingen als Abu Dhabi, Bagdad en Bakoe. Nu hadden de toestellen een andere bestemming; ze vlogen naar de Saoedische stad Al-Ula, gelegen in de provincie Medina. Gulf Air voert nog wel enkele langeafstandsvluchten uit vanuit het eveneens Saoedische Dammam.

Nieuwe aanvallen

De aanvallen op de regio door Iran blijven ongehinderd doorgaan. Afgelopen maandag werd bijvoorbeeld een grote olieraffinaderij geraakt, waarna er brand uitbrak in Bahrein. Een ontziltingsinstallatie werd eveneens het doelwit van een aanval. En toen een drone een woontoren in de hoofdstad Manama raakte, kwam één persoon om het leven.

Ook buurland Qatar ziet de stroom aanvallen onverminderd doorgaan. Qatar Airways bevestigde dat er op donderdag 12 en vrijdag 13 maart eveneens luchtbruggen zullen komen voor de Qatarese airline om verschillende repatriëringsvluchten vanaf haar hub in Doha te kunnen uitvoeren. Deze vluchten gaan onder meer naar New York, Frankfurt en Londen.