VS stuurt militaire vliegtuigen naar Roemenië

De VS krijgt toestemming van Roemenië om tijdelijk een aantal militaire vliegtuigen in het land te stationeren. De toestellen worden ingezet in de oorlog met Iran.

De Amerikanen mogen de komende tijd gebruik maken van de militaire basis Mihail Kogalniceanu, gelegen aan de Zwarte Zee. Vanuit de vliegbasis zal het Amerikaanse leger missies richting Iran uitvoeren. Ook biedt de luchthaven plek voor logistieke ondersteuning en onderhoud.

Volgens de Roemeense president Nicusor Dan gaat het om defensief materieel, maar de VS zou ook hebben gevraagd om de stationering van straaljagers. ‘We hebben het over tankvliegtuigen, bewakingsapparatuur en satellietcommunicatieapparatuur’, aldus Dan. ‘Dit materieel is defensief en bevat geen munitie. Voor zover het parlement instemt… zal het in Roemenië worden gestationeerd in overeenstemming met het partnerschap tussen de VS en Roemenië.’

Daarnaast sturen de Verenigde Staten tot 500 extra troepen naar Roemenië. ‘Met het oog op de operationele veiligheid van Amerikaanse soldaten en materieel worden er geen details vrijgegeven’, meldde het Pentagon woensdag. In oktober 2025 schroefde de VS het aantal troepen in Roemenië juist nog terug in verband met de nieuwe veiligheidsstrategie.

Al ruim voordat de militaire operaties van de VS en Israël tegen Iran van start gingen, begon een aanzienlijke opbouw van Amerikaanse troepen en materieel in de regio. Zo zijn er twee Amerikaanse vliegdekschepen met entourage in het gebied, en is er een aanzienlijke hoeveelheid militaire vliegtuigen vanuit de VS richting het Midden-Oosten gestuurd. Het conflict heeft inmiddels grote gevolgen voor onder meer de wereldwijde olieprijzen en de luchtvaartsector. Met name de Golfmaatschappijen hebben hun vluchtoperatie grotendeels stil moeten leggen.