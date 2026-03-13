Brand op Amerikaans vliegdekschip USS Gerald R. Ford 

Op het Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald R. Ford woedde donderdag brand. Het schip bevindt zich op dit moment in de Rode Zee. Bij het incident raakten twee opvarenden lichtgewond.

De USS Gerald R. Ford, het grootste vliegdekschip ter wereld, is momenteel onderweg van de wateren bij Venezuela richting de regio rond Iran. Het schip werd begin januari al ingezet tijdens de operatie rond de ontvoering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Inmiddels ondersteunt het de USS Abraham Lincoln in de Israëlisch-Amerikaanse strijd tegen Iran.

Donderdag brak er plotseling brand uit in een van de wasruimtes aan boord, zo meldt het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) via X. Volgens de strijdkrachten was de brand niet gerelateerd aan de vijandelijkheden in de regio en was het vuur snel onder controle. Twee matrozen worden momenteel behandeld voor lichte, niet-levensbedreigende verwondingen.

De brand heeft geen operationele schade veroorzaakt, aldus CENTCOM. Het voortstuwingssysteem van de nucleair aangedreven gigant werkt naar behoren en het vliegdekschip blijft volledig inzetbaar voor operaties.

Zeldzaam

Dat er brand uitbreekt op een vliegdekschip binnen de Amerikaanse marine is zeldzaam, maar niet voor het eerst. Zo braken er tijdens de Vietnamoorlog drie branden uit op de USS Oriskany, USS Forrestal en USS Enterprise, waarbij in totaal bijna tweehonderd mensen om het leven kwamen. In 2008 raakten 37 matrozen gewond tijdens een brand op de USS George Washington.

Strategische positie

De USS Gerald R. Ford kwam op 27 februari aan in de Israëlische havenstad Haifa. Kort daarna voerden de Verenigde Staten en Israël hun eerste gezamenlijke aanvallen uit op doelen in Iran. Uit satellietonderzoek van Reuters blijkt dat het schip inmiddels de oversteek naar de Rode Zee heeft gemaakt.

Het vliegdekschip werd in 2013 te water gelaten en is sinds 2017 officieel in de vaart. Het is vernoemd naar de 38e president van de Verenigde Staten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf als officier bij de marine diende. Met een lengte van 337 meter en een hoogte van 76 meter is het schip enorm; er is ruimte voor meer dan 75 gevechtsvliegtuigen en duizenden bemanningsleden.